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  4. YOK ARTIK! Anna Falchi, Lazio'nun zaferini soyunarak kutladı!

YOK ARTIK! Anna Falchi, Lazio'nun zaferini soyunarak kutladı!

İTALYA HABERLERİ  | 21.10.2020 16:21 | Son Güncelleme

48 yaşındaki İtalyan oyuncu Anna Falchi, Şampiyonlar Ligi maçında Borussia Dortmund'u 3-1 gibi net bir skorla mağlup eden takımı Lazio'nun galibiyetini soyunarak kutladı.

YOK ARTIK! Anna Falchi, Lazio'nun zaferini soyunarak kutladı!

Vedat Muriqi'nin formasını giydiği İtalyan devi Lazio, sezonun ilk Şampiyonlar Ligi maçında Borussia Dortmund'u 3-1 gibi net bir skorla mağlup etti ve gruplara 3 puanla başladı.Ciro Immobile'nin 1 gol ve 1 asist ile yıldızlaştığı maçın ardından ünlü İtalyan model ve oyuncu Anna Falchi, galibiyeti sınırları zorlayarak kutladı.

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Lazio taraftarlığı ile bilinen Falchi, Instagram hesabından yarı çıplak pozunu paylaştı ve Alman gazetesi Bild-Zeitung'a gönderme yaptı.Üstü tamamen çıplak olan ve altında Lazio şortu bulunan 48 yaşındaki model, "Kartallar geri döndü! Ciro'yu, Dortmund tarihinin en kötü transferi olarak değerlendiren Bild-Zeitung'u hatırlıyor musunuz? Bu gece Immobile intikamını aldı.

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Lazio taraftarlığı ile bilinen Falchi, pandemi öncesi İtalyan devinin maçlarını kaçırmayarak takımına tribünden destek vermişti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Vedat ne kadar degişmiş:))
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