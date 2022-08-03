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Yok artık Arda Güler! Görenler şaşkınlığını gizlemekte zorlanıyor

03.08.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin en gözde isimlerinden biri olan Arda Güler'e Arsenal'ın teklif yaptığı konuşuluyordu. Genç oyuncunun bu olaydan sonra Instagram adresindeki takipçi sayısı tam 150 bin artış gösterdi. İngiliz taraftarların da Arda'yı takibe aldığı gözlenirken fotoğraflarındaki beğeni sayısı dikkat çekti.

Yok artık Arda Güler! Görenler şaşkınlığını gizlemekte zorlanıyor
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun geleceği olarak gösterilen Arda Güler'e İngiliz devi Arsenal'ın teklif yaptığı iddia edilmişti. Fenerbahçe'nin Arda'yı bir sezon daha oynatıp satmayı planladığı bilinirken bu olaydan sonra Arda Güler'in sosyal medya hesabı patlama yaşadı.

1 GÜNDE 150 BİN ARTTI

arda

Arda Güler'in Instagram hesabı 1 günde tam 150 bin kişilik artış göstererek adeta rekor kırdı. İngiliz taraftarlarının da takibe aldığı genç oyuncu şimdiden ünlenmiş durumda. Bazı taraftarlar Arda için, "Futbolu bırakıp sosyal medya işiyle uğraşsa zengin olur" ifadesini kullandı.

BEĞENİ SAYILARI DİKKAT ÇEKİYOR

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Arda Güler'in her fotoğrafına ortalama 500 bin beğeni geliyor. 1 milyon takipçisi bulunan genç oyuncunun etkileşiminin bu kadar fazla olması herkesi şaşırtıyor. Popüler Türk futbolcu sıralamasında lider konumda bulunan Arda'nın her geçen gün takipçisi hızla artıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler fenerbahçe
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