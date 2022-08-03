Yok artık Arda Güler! Görenler şaşkınlığını gizlemekte zorlanıyor

Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun geleceği olarak gösterilen Arda Güler'e İngiliz devi Arsenal'ın teklif yaptığı iddia edilmişti. Fenerbahçe'nin Arda'yı bir sezon daha oynatıp satmayı planladığı bilinirken bu olaydan sonra Arda Güler'in sosyal medya hesabı patlama yaşadı.

1 GÜNDE 150 BİN ARTTI

Arda Güler'in Instagram hesabı 1 günde tam 150 bin kişilik artış göstererek adeta rekor kırdı. İngiliz taraftarlarının da takibe aldığı genç oyuncu şimdiden ünlenmiş durumda. Bazı taraftarlar Arda için, "Futbolu bırakıp sosyal medya işiyle uğraşsa zengin olur" ifadesini kullandı.

BEĞENİ SAYILARI DİKKAT ÇEKİYOR

Arda Güler'in her fotoğrafına ortalama 500 bin beğeni geliyor. 1 milyon takipçisi bulunan genç oyuncunun etkileşiminin bu kadar fazla olması herkesi şaşırtıyor. Popüler Türk futbolcu sıralamasında lider konumda bulunan Arda'nın her geçen gün takipçisi hızla artıyor.



