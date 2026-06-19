'Yok artık' dedirten kriz! Yıldız golcüyü kampa sokmadılar

Dünya futbolunda ender görülecek trajikomik bir olay, İspanya Milli Takımı'nın Suudi Arabistan ile oynayacağı maçın hazırlıkları sırasında yaşandı. Teknik direktör Luis de la Fuente, zorlu mücadele öncesi oyuncularının zihinsel olarak rahatlamaları ve enerjilerini toplamaları amacıyla takıma bir günlük izin verdi. Ancak bu izin, Celta Vigo forması giyen yıldız forvet Borja Iglesias için adeta bir çileye dönüştü.

"İÇERİ GİRMEM LAZIM, BEN MİLLİ FUTBOLCUYUM"

İznini tamamlayarak milli takım kampının bulunduğu otelin girişine gelen Borja Iglesias, hiç beklemediği bir engelle karşılaştı. Kapıdaki güvenlik görevlileri, İspanyol golcüyü tanımayarak tesis alanına girmesine izin vermedi.

Güvenlik noktasına yaklaşarak durumu izah etmeye çalışan 31 yaşındaki tecrübeli forvetin, "İçeri girmem lazım. Milli takım oyuncusuyum" şeklindeki ısrarları sonuçsuz kaldı. Sosyal medyaya da sızan ve kısa sürede viral olan görüntülerde, güvenlik görevlilerinin Iglesias'a "Geçiş kartınız var mı? Oyuncu musunuz?" ve "Adın ne? Seni tanımıyorlar" diyerek geçiş vermediği net bir şekilde duyuldu.

TARAFTARLAR VE GAZETECİLER DEVREYE GİRDİ

Yıldız futbolcunun kapıda kaldığı anlara o sırada bölgede bulunan taraftarlar ve gazeteciler de şahit oldu. Iglesias'ın kendini kanıtlama çabasına destek veren futbolseverler ve basın mensupları, güvenlik görevlilerine oyuncunun İspanya Milli Takımı'nın forveti olduğunu anlatmaya çalışsa da prosedürleri gerekçe gösteren görevliler ikna olmadı.

KRİZ TELEFONLA ÇÖZÜLDÜ

Dakikalar süren tuhaf ve gergin bekleyişin ardından Borja Iglesias çareyi telefonuna sarılmakta buldu. İspanyol teknik ekibinden bir yetkiliyle iletişime geçen golcü oyuncu, durumu aktararak yardım istedi. İçeriden gelen teyit ve yetkililerin kapıya gelmesiyle birlikte güvenlik krizi tatlıya bağlandı ve yıldız isim gecikmeli de olsa kampa katılabildi.