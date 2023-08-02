Yok artık Dries Mertens! Zalgiris maçındaki golü sosyal medyaya damgasını vurdu! 'Bu vuruş Puskas ödülünü alır!'

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Galatasaray ile Zalgiris kozlarını paylaştı. 2-2 biten ilk maç sonrası Litvanya temsilcisini Rams Park'ta ağırlayan sarı - kırmızılılarda taraftarlar müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.

MERTENS'TEN MUHTEŞEM GOL

Karşılaşmaya baskılı başlayan Galatasaray, aradığı golü 31. dakikada Dries Mertens'in ayağından gelen vuruşla buldu.

KORNERDEN GELEN TOPA...

Kazanılan köşe vuruşunda Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayı üzerindeki Mertens'e gönderdiği top sonrası Belçikalı yıldızın gelişine yaptığı vuruş direkt olarak ağlarla buluştu ve sarı - kırmızılılar 1-0 öne geçti.

Galatasaraylı futbolcular golden sonra büyük sevinç yaşarken; sosyal medyadaki futbolseverler, Mertens'in attığı golün 'Puskas' ödülü alabileceğine dair yorumlarda bulundu.

