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Yok artık Dries Mertens! Zalgiris maçındaki golü sosyal medyaya damgasını vurdu! 'Bu vuruş Puskas ödülünü alır!'

02.08.2023 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan müsabaka büyük bir heyecana sahne olurken, sarı - kırmızılılar 31. dakikada Dries Mertens'in golüyle 1-0 öne geçti. Belçikalı yıldız; kornerden gelen topa gelişine yaptığı vuruşla ağları sarsarken, sosyal medyadaki futbolseverlerin de gündemine oturdu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Galatasaray ile Zalgiris kozlarını paylaştı. 2-2 biten ilk maç sonrası Litvanya temsilcisini Rams Park'ta ağırlayan sarı - kırmızılılarda taraftarlar müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.

MERTENS'TEN MUHTEŞEM GOL

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Karşılaşmaya baskılı başlayan Galatasaray, aradığı golü 31. dakikada Dries Mertens'in ayağından gelen vuruşla buldu.

KORNERDEN GELEN TOPA...

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Kazanılan köşe vuruşunda Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayı üzerindeki Mertens'e gönderdiği top sonrası Belçikalı yıldızın gelişine yaptığı vuruş direkt olarak ağlarla buluştu ve sarı - kırmızılılar 1-0 öne geçti.

Galatasaraylı futbolcular golden sonra büyük sevinç yaşarken; sosyal medyadaki futbolseverler, Mertens'in attığı golün 'Puskas' ödülü alabileceğine dair yorumlarda bulundu.

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