Yok böyle bir ölüm

Olay 2 Temmuz 2023 Pazar günü ilçeye bağlı Aşağı Hacılar mahallesinde meydana geldi. Bir düğüne davetli olarak ailesiyle birlikte katılan Özbil Arif İnce (62) kaybolan torununu ararken Karadeniz Sahil Yolu orta refüjü üzerindeki alt geçidin plastik olan çatısının kırılması üzerine aşağıya düştü. Yakınları tarafından ağır yaralı olarak alt geçit içerisinde bulunan İnce, olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi nedeniyle, Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Özbil Arif İnce burada 1,5 aydır süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

