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Yok böyle bir ölüm

18.08.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’in Arhavi ilçesinde 2 Temmuz akşamı katıldığı bir düğünde kaybolan torununu ararken Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki alt geçidin havalandırma çatısından içeriye düşerek ağır yaralanan şahıs 1,5 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yok böyle bir ölüm

Olay 2 Temmuz 2023 Pazar günü ilçeye bağlı Aşağı Hacılar mahallesinde meydana geldi. Bir düğüne davetli olarak ailesiyle birlikte katılan Özbil Arif İnce (62) kaybolan torununu ararken Karadeniz Sahil Yolu orta refüjü üzerindeki alt geçidin plastik olan çatısının kırılması üzerine aşağıya düştü. Yakınları tarafından ağır yaralı olarak alt geçit içerisinde bulunan İnce, olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi nedeniyle, Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Özbil Arif İnce burada 1,5 aydır süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

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