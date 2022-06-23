Yok böyle ferahlık! Çilekli limonata tarifi

Limonata serinleten tadı ile özellikle yazın sıklıkla içiliyor. Klasik limonata yerine yeni tarifler denemek istiyorsanız bu tarif tam size göre! Çilek ve limon öyle uyumlu bir tada sahip ki bu lezzeti mutlaka denemeniz gerekiyor. Çilekli limonata en sevdiğiniz tarifler arasında yer alarak hem sizi hem de sevdiklerinizi oldukça mutlu edecek.

ÇİLEKLİ LİMONATA TARİFİ

Malzemeler

15-20 adet çilek

3 adet limon

¾ su bardağı toz şeker

5 su bardağı su

Yapılışı

Limonların kabuklarını rendenin ince kısmıyla aldıktan sonra sularını sıkın.

Limon kabuğu rendesini bir kase içinde toz şekerle birlikte karıştırarak 1-2 dakika yoğurun.

Üzerine limon suyunu ilave edin. Şeker eriyene dek karıştırın.

Yıkayıp saplarını ayıkladığınız çilekleri bir blendera alın. Üzerine limonlu karışımı ilave edin. Pürüzsüz olana dek yüksek ayarda karıştırın.

Karışımı bir süzgeç yardımıyla süzün.

Süzdüğünüz karışıma suyu da ilave ederek bir sürahiye aktarın.

Buzdolabında soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!



