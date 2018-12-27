Yok böyle sapkınlık! 6 yaşındaki ikiz çocukları evlendirdiler

İkiz çocukları için binlerce sterline mal olan oldukçamasraflı bir tören düzenleyen ailenin bu davranışının altında yatan sebepse inançları. Budizm inancına göre biri erkek, diğeri kız olan ikiz kardeşler, evlenebilecek kadar büyüdüklerinde hemen evlendirilmeleri gerektiğine, evlendirilmeyen kardeşlerin gelecekte şanssızlık yaşayacaklarına inanılıyor.

Önceki hayatlarında sevgili olduklarına inandıkları ikiz çocukları evlendirdiler

Tayland'ın başkenti Bangkok'da yaşayan bir aile, 6 yaşındaki ikiz çocuklarının daha önceki hayatlarında birbirlerine aşık olduklarına inandıkları ve karmanın yerine gelebilmesi Budist geleneklerine uygun bir törenle evlendirdi.

İkiz kardeşler 2012 yılında dünyaya geldiğinde, aile, kardeşlerin daha önceki hayatlarında birbirlerine aşık olduklarını ve derhal evlenmeleri gerektiğini biliyordu.

Budistlerin, erkek ve kız ikiz kardeşlerin önceki hayatlarında birlikte olduklarına ve aralarındaki anlaşmazlık giderilmediğinden ötürü yeniden birlikte doğduklarına inandıkları biliniyor.

Öte yandan Budizm inancında, biri erkek diğeri kız olan ikiz kardeşlerin, evlenebilecek kadar büyüdüklerinde hızla evlendirilmeleri gerektiği yoksa ikiz kardeşlerin geleceklerinde şansızlık yaşayabileceklerine inanılmakta.