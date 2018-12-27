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Yok böyle sapkınlık! 6 yaşındaki ikiz çocukları evlendirdiler

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 27.12.2018 09:03 | Son Güncelleme

Tayland'daki Bangkok'ta yaşayan bir ailenin yaptığı dünyayı hayrete düşürdü. Taylandlı aile, daha önceki hayatında birbirine aşık olduklarına inandıkları ve karmanın yerine gelebilmesi için 6 yaşındaki ikiz çocuklarını Budist geleneklere uygun bir tören düzenleyerek evlendirdi.

İkiz çocukları için binlerce sterline mal olan oldukçamasraflı bir tören düzenleyen ailenin bu davranışının altında yatan sebepse inançları. Budizm inancına göre biri erkek, diğeri kız olan ikiz kardeşler, evlenebilecek kadar büyüdüklerinde hemen evlendirilmeleri gerektiğine, evlendirilmeyen kardeşlerin gelecekte şanssızlık yaşayacaklarına inanılıyor.

Önceki hayatlarında sevgili olduklarına inandıkları ikiz çocukları evlendirdiler

Tayland'ın başkenti Bangkok'da yaşayan bir aile, 6 yaşındaki ikiz çocuklarının daha önceki hayatlarında birbirlerine aşık olduklarına inandıkları ve karmanın yerine gelebilmesi Budist geleneklerine uygun bir törenle evlendirdi.
İkiz kardeşler 2012 yılında dünyaya geldiğinde, aile, kardeşlerin daha önceki hayatlarında birbirlerine aşık olduklarını ve derhal evlenmeleri gerektiğini biliyordu.
Budistlerin, erkek ve kız ikiz kardeşlerin önceki hayatlarında birlikte olduklarına ve aralarındaki anlaşmazlık giderilmediğinden ötürü yeniden birlikte doğduklarına inandıkları biliniyor.
Öte yandan Budizm inancında, biri erkek diğeri kız olan ikiz kardeşlerin, evlenebilecek kadar büyüdüklerinde hızla evlendirilmeleri gerektiği yoksa ikiz kardeşlerin geleceklerinde şansızlık yaşayabileceklerine inanılmakta.
İkizlerin babası Amornsan Sunthorn Malirat ve anne Phacharaporn, Bangkok'un kenar mahallelerinden Samut Prakan'da ikiz çocukları için binlerce sterline mal olan oldukça masraflı bir evlilik töreni düzenledi.
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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND ikizler evlilik

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