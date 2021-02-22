YÖK Raporuna göre SAÜ sosyal sorumlulukta ikinci

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yayımlanan “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020”ye göre, Sakarya Üniversitesi sosyal sorumluluk projeleri kategorisinde ikinci sırada yer aldı.

Yükseköğretim Kurulunun Twitter adresinden, üniversitelerin performansının değerlendirildiği “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020”de yer alan değerlendirme kriterlerine göre en başarılı üniversitelere ilişkin veriler paylaşıldı. Buna göre, üniversitelerin eğitim öğretim faaliyetleri ve buna bağlı çıktılarının incelendiği “eğitim ve öğretim” kategorisinde toplamda 11 gösterge bulunuyor.

Öğrencilerin sosyal ve endüstriyel proje sayısı 2019’da artış gösterirken, 168 üniversitede 8 bin 465 sosyal sorumluluk projesi, 124 üniversitede 5 bin 468 endüstriyel proje gerçekleştirildi. Sakarya Üniversitesi, 456 sosyal sorumluluk projesi ile 475 proje üreten Atatürk Üniversitesinin ardından ikinci sırada yer aldı. SAÜ’yü 382 sosyal sorumluluk projesi ile Selçuk Üniversitesi, 346 sosyal sorumluluk projesi ile Pamukkale Üniversitesi, 322 sosyal sorumluluk projesi ile Gaziantep Üniversitesi takip etti.

