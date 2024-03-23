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  4. YÖK'ten YKS açıklaması! Geç başvuru hakkı tanındı: İşte tarihler...

YÖK'ten YKS açıklaması! Geç başvuru hakkı tanındı: İşte tarihler...

23.03.2024 11:24
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YÖK, YKS başvurularını kaçıran adaylara ikinci geç başvuru hakkı tanıdı. Başvurular, 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) için ikinci geç başvuru hakkı tanıdı.

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Yükseköğretim Kurulu, 8-9 Haziran’da yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarının mağduriyet yaşamamaları için ikinci geç başvuru hakkı tanıdı.

TARİH VERİLDİ

Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ve yurt dışındaki üniversitelere kaydolmak isteyen Türk öğrencilere YKS’ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla mağduriyet yaşanmaması için sağlanan ikinci geç başvuru 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapılabilecek. Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM’nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacak. Bu nedenle sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacak. (İHA)

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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