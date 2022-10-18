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YÖK: Üniversitelerin eğitim-öğretim ve personel işlemleri dijital ortama taşınıyor

18.10.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YÖK: Üniversitelerin eğitim-öğretim ve personel işlemleri dijital ortama taşınıyor

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK), Yükseköğretimde Büyük Veri ve Dijitalleşme Projesi kapsamında üniversitelerin birim, program açma ve kapatma talepleri, bu ay itibarıyla yeni tasarlanan sistem üzerinden dijital ortamda alınacak.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, yükseköğretimde mevcut kapasitenin daha etkin ve verimli kullanılması, bürokrasinin azaltılması ve üniversiteler için daha uzun vadeli ve rasyonel planlamalar yapılması amacıyla yükseköğretim kurumlarının birim, bölüm, program açma, kapatma ve güncelleme işlemleri, akademik personel ihtiyaç talepleri de dahil olmak üzere dijital ortamda yapılacak.

Söz konusu işlemlerle ilgili başvuruların alınması, incelenmesi ve değerlendirilerek sonuçlandırılmasına ilişkin sistem mimarisi çalışmaları tamamlandı.

Yeni dönemde birim, bölüm, program açma, kapama ve güncelleme başvuruları belirli bir dönemde üniversitelerin yıllık gelişim planlaması kapsamında yapılacak, akademik personel ihtiyacı da aynı süreçte bildirilecek ve değerlendirilecek.

Üniversitelerin yıllık gelişim planı, YÖK Eğitim Komisyonunda ilgili rektörlükçe sunulmasıyla sonuçlandırılarak uygulanmaya başlanacak.

Yeni başvuru sürecine geçişte herhangi bir aksaklık yaşanmaması için üniversitelere YÖK tarafından planlama ve sistemin kullanılmasına ilişkin çevrim içi eğitimler verilecek.

Yükseköğretim kurumlarına yönelik iş ve işlemlerin dijital ortama aktarılmasıyla, iş süreçlerinin daha şeffaf, verimli ve hızlı hale getirilmesi amaçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
YÖK yükseköğretim kurulu

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