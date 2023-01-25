YÖKDİL başvuruları başladı! YÖKDİL/1 sınav ücreti ne kadar? 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı başvuru ekranı

YÖKDİL/1 ile ilgili merakla beklenen son dakika açıklaması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) web sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayımlandı. YÖKDİL sınavı 12 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvuru süreci bugün itibarıyla başladı. İşte ÖSYM'den yapılan açıklama ve 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı başvuru ekranı...

YÖKDİL/1 BAŞVURULARI BAŞLADI!

YÖKDİL ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada başvuruların 25 Ocak 2023 itibarıyla başladığı belirtildi.

Başvuru süreci 1 Şubat 2023'te sona erecek.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1), 12 Mart 2023 tarihinde uygulanacaktır.

ÖSYM'DEN YÖKDİL AÇIKLAMASI

ÖSYM'den yapılan açıklamada YÖKDİL/1 sınavı için başvuruların ÖSYM Başvuru Merkezlerinden, internetten ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapılabileceği belirtildi.

Açıklamada "Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YÖKDİL/1 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL/1 BAŞVURU EKRANI

YÖKDİL SINAVI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

