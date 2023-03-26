YÖKDİL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI: 26 Mart 2023 YÖKDİL sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL sınav soruları ve cevapları ile ilgili sorgulamalar bugün gerçekleştirilecek olan sınavın ardından hız kazanacak. Sınavda 80 soru sorulacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınav süresinin 180 dakika olduğu açıklandı. YÖKDİL sınav soruları ve cevaplarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. İşte, YÖKDİL sınav soruları ve cevapları ile ilgili detaylar...

YÖKDİL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınav soruları ve cevaplarının 27 Mart 2023 Pazartesi günü itibariyle sınava giren kişilerin erişimine açılması öngörülüyor.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınav sonu.çları tarihi merak konusu oldu. YÖKDİL sınavı saat 10.15’te yapılacak.

YÖKDİL sınav sonuçları bilgisine ÖSYM’nin açıkladığı akademik takvimde yer verildi.

Buna göre; YÖKDİL sınav sonuçları 14 Nisan tarihinde açıklanacak.

YÖKDİL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

ÖSYM YÖKDİL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

YÖKDİL sınavı, bugün (26 Mart 2023 Pazar) yapılacak.

YÖKDİL sınavı ; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında gerçekleştirilecek.

YÖKDİL SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Sınav, saat 10.15'de başlayacak ve tam 3 saat (180 dakika) sürecek.



