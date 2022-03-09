YÖK'ten İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul'da beklenen kar yağışının çevre illeri de etkileyeceğini belirterek, bu illerdeki üniversitelerin valiliklerle irtibata geçerek gerekli tedbirleri almasını istedi.
YÖK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, İstanbul'da yarın için "turuncu alarm" verildiği hatırlatıldı.
İstanbul Valiliğinin, il genelindeki üniversite rektörlükleri ile yaptığı istişareler doğrultusunda, yükseköğrenime pazartesi gününe kadar ara verildiği bildirilen açıklamada, "Beklenen kar yağışının çevre illeri de etkileyeceği düşünülerek, bu illerdeki üniversitelerin, valiliklerle irtibata geçerek gerekli tedbirleri almasını önemle rica ederiz." denildi.
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