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  4. YÖK'ten İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama:

YÖK'ten İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama:

09.03.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Beklenen kar yağışının çevre illeri de etkileyeceği düşünülerek, bu illerdeki üniversitelerimizin, valiliklerle irtibata geçerek gerekli tedbirleri almasını önemle rica ederiz"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul'da beklenen kar yağışının çevre illeri de etkileyeceğini belirterek, bu illerdeki üniversitelerin valiliklerle irtibata geçerek gerekli tedbirleri almasını istedi.

YÖK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, İstanbul'da yarın için "turuncu alarm" verildiği hatırlatıldı.

İstanbul Valiliğinin, il genelindeki üniversite rektörlükleri ile yaptığı istişareler doğrultusunda, yükseköğrenime pazartesi gününe kadar ara verildiği bildirilen açıklamada, "Beklenen kar yağışının çevre illeri de etkileyeceği düşünülerek, bu illerdeki üniversitelerin, valiliklerle irtibata geçerek gerekli tedbirleri almasını önemle rica ederiz." denildi.

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