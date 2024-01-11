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Yokuş aşağı ters yönde ilerleyen otomobil tehlike saçtı

11.01.2024 14:26 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yeni kampüs yolunda ters yönde yokuş aşağı ilerleyen otomobil sürücüsü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarak adeta kazaya davetiye çıkardı.

Duruma tepki gösteren bir kadın ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Bu kadarı da olmaz dedirten olay, dün akşam saatlerinde Serdivan ilçesi Otuziki Evler Mahallesi mevkii üzerinde bulunan yeni kampüs yolu üzerinde meydana geldi. 2. Cadde üzerinden ters şeride giren 54 AIE 491 plakalı otomobil, 32 Evler Caddesi üzerine doğru yokuş aşağı ilerlemeye başladı. Otomobilin ters yönde ilerlediğini gören diğer sürücüler şaşırdı. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarak adeta kazaya davetiye çıkaran sürücüye tepki gösteren bir kadın ise o anları cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

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