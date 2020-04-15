Yolanthe Cabau Galatasaray günlerini unutamıyor

Eski Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder ile evliliği sallantıda olan ama henüz resmi olarak boşanmayan Yolanthe Cabau, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Cabau, bir Galatasaray taraftarının, sarı kırmızılı emoji koyup "Seni çok seviyorum" yazmasına "Ben de seni çok seviyorum" cevabını vermesi taraftarları duygulandırdı.
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