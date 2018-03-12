Yolanthe Cabau: Hayatımdaki en acı haberi aldım

"Hayatımdaki en acı haberi aldım" diye başlayan mesajında Yolanthe Cabau, "Dünya tatlısı arkadaşım Mina'nın uçak kazasındaki vefatı için söyleyecek söz, acımı tarif edecek kelime bulamıyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Yolanthe Cabau'nun Mina Başaran paylaştığı o mesaj;

"Şuan uçaktan indim ve hayatımdaki en acı haberi aldım. Dünya tatlısı arkadaşım Mina'nın uçak kazasındaki vefatı için söyleyecek söz, acımı tarif edecek kelime bulamıyorum. Şuan bu mesajı yazdığıma bile inanamıyorum. Çok sevilen, hayat dolu, melek gibi kalbi olan biricik arkadaşımdı.. Hiçbir söz ailesinin acısını dindiremez. Nurlar içinde yatsın, ışıklarla uyusun. Allah Başaran ailesine sabır ve dayanma gücü versin.. Tüm kalbim ve dualarım Mina, ailesi ve uçakta onunla beraber olan dünya güzeli arkadaşlarıyla.. Güzel Kalpli meleğim, seni çok özleyeceğim.. "

Yolanthe Cabau, Başaran Holding'in Mina Towers projesinin reklam yüzüydü.