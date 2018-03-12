MAGAZİN

Yolanthe Cabau: Hayatımdaki en acı haberi aldım

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.03.2018 05:59 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski futbolcusu Sneijder’in eşi Yolanthe Cabau, sosyal medya hesabından İran'daki talihsiz uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran için taziye mesajı paylaştı.

Yolanthe Cabau: Hayatımdaki en acı haberi aldım

"Hayatımdaki en acı haberi aldım" diye başlayan mesajında Yolanthe Cabau, "Dünya tatlısı arkadaşım Mina'nın uçak kazasındaki vefatı için söyleyecek söz, acımı tarif edecek kelime bulamıyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Yolanthe Cabau'nun Mina Başaran paylaştığı o mesaj;

"Şuan uçaktan indim ve hayatımdaki en acı haberi aldım. Dünya tatlısı arkadaşım Mina'nın uçak kazasındaki vefatı için söyleyecek söz, acımı tarif edecek kelime bulamıyorum. Şuan bu mesajı yazdığıma bile inanamıyorum. Çok sevilen, hayat dolu, melek gibi kalbi olan biricik arkadaşımdı.. Hiçbir söz ailesinin acısını dindiremez. Nurlar içinde yatsın, ışıklarla uyusun. Allah Başaran ailesine sabır ve dayanma gücü versin.. Tüm kalbim ve dualarım Mina, ailesi ve uçakta onunla beraber olan dünya güzeli arkadaşlarıyla.. Güzel Kalpli meleğim, seni çok özleyeceğim.. "

Yolanthe Cabau, Başaran Holding'in Mina Towers projesinin reklam yüzüydü.

yolanthe-sosyalmedya

Mina Başaran'ın ismi dev projeye verilmiştiMina Başaran'ın ismi dev projeye verilmişti
Mina Başaran Muraz Gezer ile evlenecekti! Mutlulukları yarım kaldıMina Başaran Muraz Gezer ile evlenecekti! Mutlulukları yarım kaldı
Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktıBaşaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yolanthe cabau Mina Başaran uçak kazası Sneijder

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Ercan Yazgan'ın oğlu konuştu: Başka çocuğu yok

Ercan Yazgan'ın oğlu konuştu: Başka çocuğu yok

Arda Turan ve Aslıhan Doğan evlendi

Arda Turan ve Aslıhan Doğan evlendi

Düşen uçakta kimler vardı? Melike Kuvvet ismi Türkiye'yi yasa boğdu

Düşen uçakta kimler vardı? Melike Kuvvet ismi Türkiye'yi yasa boğdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Survivor 2018'de dokunulmazlık oyununda bir ilk yaşandı! Kimler eleme adayı oldu?

Survivor 2018'de dokunulmazlık oyununda bir ilk yaşandı! Kimler eleme adayı oldu?

Gülse Birsel Jet Sosyete ile Survivor ve Acun Ilıcalı'ya böyle meydan okudu! 'Görüyorum ve arttırıyorum'

Gülse Birsel Jet Sosyete ile Survivor ve Acun Ilıcalı'ya böyle meydan okudu! 'Görüyorum ve arttırıyorum'

Survivor 2018'de Nagihan neden Gönüllüler'e geçti? Acun Ilıcalı ve Nagihan'dan açıklama

Survivor 2018'de Nagihan neden Gönüllüler'e geçti? Acun Ilıcalı ve Nagihan'dan açıklama

Arda Turan ve Aslıhan Doğan evlendi

Arda Turan ve Aslıhan Doğan evlendi

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Acun Ilıcalı Twitter'dan duyurdu: Bu akşam Survivor'da olay var

Acun Ilıcalı Twitter'dan duyurdu: Bu akşam Survivor'da olay var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.