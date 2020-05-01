Yolanthe Cabau ve Sneijder arasında gerginlik bitmiyor!

Eski Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder ile evliliği sallantıda olan ama henüz resmi olarak boşanmayan Yolanthe Cabau, eşiyle tüm ilişksini kesti. 10 yıllık evlilikleri büyük çıkmaza giren ve son bir yıldır boşanacakları konuşulan Yolanthe Cabau ve Wesley Sneijder, artık geri dönülmez bir yola girdi.
Hollanda basınında yer alan haberlere göre; Yolanthe ayrılığından sonra bunalıma giren eski yıldız, koronavirüs sonrası iyice tükendi. Salgın sürecinde oğlunu dahi görmediği söylenen Galatasaraylı eski futbolcunun, kısa süre önce teyzesini kaybeden Yolanthe Cabau'yu baş sağlığı için de aramadığı öne sürüldü. Eşi tarafından iki kez ihanete uğrayan Yolanthe'nin bu olaydan sonra psikolojisi iyi bozuldu ve eşiyle tüm bağlarını kopardı.
Son olarak ev karantinasında yaptığı paylaşımla konuşulan Yolanthe'ye Galatasaraylı birçok taraftardan "Seni özledik yenge" mesajı yağmıştı.
Musfata Cengiz için flaş gelişme!
Serie A hakkında karar verildi!
Arda Turan'ın yeni takımı açıklandı!
Atiba'dan Sergen Yalçın itirafı
'Beşiktaş'ta kalmak istiyorum'
F.Bahçe'nin yeni hocası kim olacak?
F.Bahçe'den Mustafa Cengiz mesajı
Genç futbolcu hayatını kaybetti
Milli futbolcu karantinaya alınıyor
İtalya'da ligleri bakanlar kurulu belirleyecek
Sosa bir ilki yaşıyor
UEFA maç kararlarını 27 Mayıs'ta verecek!
Trabzonspor kar açıkladı!
Almanya ligi için karar bekleniyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum