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Yolanthe Cabau ve Sneijder arasında gerginlik bitmiyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.05.2020 19:49 | Son Güncelleme

1 yıldır evliliğinde büyük kriz yaşayan eski Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder, koronavirüs salgınından dolayı hayata küstü. Teyzesini kaybeden Yolanthe Cabau, kendisine başsağlığı dilemeyen eski futbolcuyla arasındaki tüm bağları kopardı.

Eski Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder ile evliliği sallantıda olan ama henüz resmi olarak boşanmayan Yolanthe Cabau, eşiyle tüm ilişksini kesti. 10 yıllık evlilikleri büyük çıkmaza giren ve son bir yıldır boşanacakları konuşulan Yolanthe Cabau ve Wesley Sneijder, artık geri dönülmez bir yola girdi.

OĞLUNU DAHİ GÖREMİYOR

Hollanda basınında yer alan haberlere göre; Yolanthe ayrılığından sonra bunalıma giren eski yıldız, koronavirüs sonrası iyice tükendi. Salgın sürecinde oğlunu dahi görmediği söylenen Galatasaraylı eski futbolcunun, kısa süre önce teyzesini kaybeden Yolanthe Cabau'yu baş sağlığı için de aramadığı öne sürüldü. Eşi tarafından iki kez ihanete uğrayan Yolanthe'nin bu olaydan sonra psikolojisi iyi bozuldu ve eşiyle tüm bağlarını kopardı.

"SENİ ÖZLEDİK YENGE"

Son olarak ev karantinasında yaptığı paylaşımla konuşulan Yolanthe'ye Galatasaraylı birçok taraftardan "Seni özledik yenge" mesajı yağmıştı.

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