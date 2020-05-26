Yolanthe'den Sneijder hakkında olay açıklama

Hollanda'nın ünlü dergisi Panaroma'ya röportaj veren Yolanthe Cabau, Sneijder hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Şu sıralar Galatasaray'a antrenör olarak döneceği konuşulan Sneijder'in bu konu hakkında henüz bir açıklama yapmaması dikkatlerden kaçmadı.
Sneijder ile şiddetli bir boşanma süreci geçirdiğinin bir sır olmadığını açıklayan Yolanthe, "Henüz tam olarak toparlanamadım ama iyi gidiyor. Bazen kendimi çok güçlü hissediyorum ve her şey ile başa çıkabiliyorum. O zaman rahat hissediyorum ama bu her zaman olmuyor. Artık kendime daha fazla önem veriyorum ve daha güçlüyüm. Wesley ile evliliğimizin son yılı şiddetli geçti. Bunu herkes biliyor. Bu konuları artık konuşmak istemiyorum." dedi.
Yolanthe, son aylarda yeni ilişki iddialarına,"Yazılanları ben de okuyorum. Hollanda'da çok çalışıyorum ve işime odaklandım. Medyada çıkan olayların farkındayım fakat halka açık bir figürseniz bu yazılanlar çok normal. Neyse ki çoğu dedikodu kısa sürede kaybolup gidiyor. Hayatımda kimse yok" ifadelerini kullandı.
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