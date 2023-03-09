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Yolcu beklerken kalp krizinden ölen otobüs şoförü toprağa verildi

09.03.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aracında yolcu beklerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kdz. Ereğli Çilek Halk Otobüsü şoförü Nevzat Çakır, son yolculuğuna uğurlandı.

Yolcu beklerken kalp krizinden ölen otobüs şoförü toprağa verildi

Merhum Çakır’ın cenazesi Gülüç beldesi Merkez Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gülüç’te toprağa verildi. Cenaze törenine Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda seveni katıldı.
Olay; dün saat 8 sıralarında Müftü Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki halk otobüsü durağında yaşandı. Halk otobüsü şoförü Nevzat Çakır, yolcu beklediği sırada fenalaştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri şoförün kalp krizi geçirdiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Nevzat Çakır tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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