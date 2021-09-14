YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Yolcusu rahatsızlanan uçak Balıkesir'e zorunlu iniş yaptı

Yolcusu rahatsızlanan uçak Balıkesir'e zorunlu iniş yaptı

14.09.2021 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ambulansla hastaneye götürülen yolcu yaşamını yitirdi

Yolcusu rahatsızlanan uçak Balıkesir'e zorunlu iniş yaptı

BALIKESİR (AA) - Almanya'nın Berlin kentinden İzmir'e giden yolcu uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Koca Seyit Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, Berlin-İzmir seferini yapan SunExpress'e ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağındaki yolculardan Serpil E. rahatsızlandı.

Uçağın pilotu Koca Seyit Havalimanı görevlileriyle irtibat kurarak zorunlu iniş yapmak için izin istedi.

Alana sevk edilen sağlık ekipleri uçağın inmesinin ardından kalp krizi geçirdiği tahmin edilen hastaya müdahale etti.

Ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne götürülen Serpil E. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uçak daha sonra İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gitmek üzere yeniden havalandı.

Yolcusu rahatsızlanan uçak Balıkesir'e zorunlu iniş yaptı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Isparta! Komşularına kızdı, bu pankartı astıYer: Isparta! Komşularına kızdı, bu pankartı astı
Mersin'e kadar ulaştı! Önlenemiyor Mersin'e kadar ulaştı! Önlenemiyor
Prof. Dr. Mustafa Sarı, dalış yaptığı Marmara Denizi'nin dibindeki müsilaja ilişkin gözlemlerini anlattı:Prof. Dr. Mustafa Sarı, dalış yaptığı Marmara Denizi'nin dibindeki müsilaja ilişkin gözlemlerini anlattı:
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 14 Eylül Salı

İmsak
05:17
Sabah
06:42
Öğle
13:09
İkindi
16:40
Akşam
19:27
Yatsı
20:46

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Salı

Dedebaş Eczanesi
Merkez
Feyza Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Ayvalik
İrem Eczanesi
Bandirma
Yeni Özyurtlu Eczanesi
Bandirma
Sağlık Sıhhat Eczanesi
Bigadic
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçının ardından

Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçının ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.