Yolcusu rahatsızlanan uçak Balıkesir'e zorunlu iniş yaptı

BALIKESİR (AA) - Almanya'nın Berlin kentinden İzmir'e giden yolcu uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Koca Seyit Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, Berlin-İzmir seferini yapan SunExpress'e ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağındaki yolculardan Serpil E. rahatsızlandı.

Uçağın pilotu Koca Seyit Havalimanı görevlileriyle irtibat kurarak zorunlu iniş yapmak için izin istedi.

Alana sevk edilen sağlık ekipleri uçağın inmesinin ardından kalp krizi geçirdiği tahmin edilen hastaya müdahale etti.

Ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne götürülen Serpil E. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uçak daha sonra İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gitmek üzere yeniden havalandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz