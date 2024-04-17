MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yolda fenalaşan Nur Yoldaş apar topar hastaneye kaldırıldı!

Yolda fenalaşan Nur Yoldaş apar topar hastaneye kaldırıldı!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
17.04.2024 12:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

68 yaşındaki şarkıcı Nur Yoldaş dün yürüyüş yaptığı sırada fenalaşınca ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Oğlu şarkıcının sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Yolda fenalaşan Nur Yoldaş apar topar hastaneye kaldırıldı!

'Sultan-ı Yegâh' başta olmak üzere, 'Mihrimah', 'Saki', 'Nagehan Bustan Faslı', 'Nedir Yarabbi Derdim' gibi şarkılarıyla tanınan sanatçı Nur Yoldaş, hastaneye kaldırıldı.

Yürüyüş yaptığı sırada fenalaşan ve ambulansla hastaneye kaldırılan 68 yaşındaki Nur Yoldaş'ın tomografi, EKG ve kan tahlili sonuçlara göre tedavi uygulanacak.

nurrrrr

Nur Yoldaş'ın oğlu, Tunç Devrim Yoldaş, annesinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Yoldaş, "Annem öğleden sonra yürüyüşten dönerken fenalaşıp yere yığıldı, ben yanındaydım, hemen ambulansla hastaneye getirdik" dedi.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbrahim Tatlıses'ten miras kararı! Oğluna verdiği 4 ev, araba ve dahası... Tek tek sayıp...İbrahim Tatlıses'ten miras kararı! Oğluna verdiği 4 ev, araba ve dahası... Tek tek sayıp...
Art arda açıklama yaptı! Kızı olduğu söyleniyorduArt arda açıklama yaptı! Kızı olduğu söyleniyordu
'Paylaşımı' eski sevgilisine gönderme denmişti! Açıklama gecikmedi 'Paylaşımı' eski sevgilisine gönderme denmişti! Açıklama gecikmedi
Anahtar Kelimeler:
nur yoldaş anne yaşında
En Çok Okunan Haberler
'Değişim' rüzgarı AK Parti'de

'Değişim' rüzgarı AK Parti'de

Asgari ücrete ara zam yok! Bakan Işıkhan'dan net açıklama

Asgari ücrete ara zam yok! Bakan Işıkhan'dan net açıklama

Beypazarı'ndan İsviçre'deki yasak kararı sonrası ilk açıklama

Beypazarı'ndan İsviçre'deki yasak kararı sonrası ilk açıklama

AK Partili kaynaklar hükümetin emekli zammı planını açıkladı

AK Partili kaynaklar hükümetin emekli zammı planını açıkladı

"Yavru saray" paylaşımına ateş püskürdü: Jakuzi dediler, tuvalet gösteriyorlar

"Yavru saray" paylaşımına ateş püskürdü: Jakuzi dediler, tuvalet gösteriyorlar

Selvi'nin 'Osman Kavala' ve 'Gezi' yazısı olay oldu!

Selvi'nin 'Osman Kavala' ve 'Gezi' yazısı olay oldu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Günün fırsat ürünleri burada! Ünlü markalar, çok uygun fiyatlar...

Günün fırsat ürünleri burada! Ünlü markalar, çok uygun fiyatlar...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.