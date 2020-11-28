YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Yoldan çıkıp üçüncü bir araca da çarptı; 7 yaralı

Yoldan çıkıp üçüncü bir araca da çarptı; 7 yaralı

SİVAS HABERLERİ  | 28.11.2020 14:33 | Son Güncelleme

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil çarpmanın etkisi ile karşı şeride geçerek üçüncü bir otomobile çarptı.

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil çarpmanın etkisi ile karşı şeride geçerek üçüncü bir otomobile çarptı. Kazada 1’i ağır 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Sivas Erzincan karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Kazada C.K. yönetimindeki 58 ABA 023 plakalı Nissan marka otomobil ile karşı yönden gelen H.D. idaresindeki Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan 58 ABA 023 plakalı otomobil karşı şeride geçip H.B yönetimindeki 58 NL 330 plakalı Toyota marka otomobile çarptı. Kazada 1’i ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi
1/

Sivas Namaz Vakitleri 28 Kasım Cumartesi

İmsak
05:55
Sabah
07:24
Öğle
12:25
İkindi
14:54
Akşam
17:16
Yatsı
18:39

Sivas Nöbetçi Eczaneler28 Kasım Cumartesi

4 Eylül Eczanesi
Merkez
Demet Eczanesi
Merkez
Emre Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Çelik Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.