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Yolu kapanan mezrada yaşlı ailenin yardımına kaymakam koştu

27.01.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yolu kapanan mezrada yaşlı ailenin yardımına kaymakam koştu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde yoğun kar sonrası yolu kapanan mezrada gıda malzemeleri biten yaşlı aile için Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz seferber oldu.

İlçe merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan Konalga köyünün Uğurlu mezrasında yalnız yaşayan Aziz (85) ve eşiyle birlikte yaşayan Aslan Beyhan (90) kardeşler, temel gıda malzemelerini köy yolunun kapalı olması nedeniyle temin edemeyince ilçe merkezindeki yakınlarından yardım istedi.

Yakınlarının aracılığıyla durumdan haberdar olan Kaymakam Yılmaz, yaşlı kardeşlerin gıda ihtiyaçlarını temin etmek için devreye girdi.

Yılmaz, temin ettiği temel gıda malzemelerini, İl Özel İdare ekiplerinin zorlu uğraşlar sonucu mezra yolunu açmasıyla aileye ulaştırdı.

Aile üyeleri, ihtiyaçlarını mezraya getiren Yılmaz'a teşekkür etti.

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