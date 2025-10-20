SPOR

Yolu Kayseri Erciyes formasıyla Türkiye'den de geçen Real Madrid'li eski futbolcu Royston Drenthe felç geçirdi! Futbol dünyası şokta

Futbol dünyası yolu bir dönem Kayseri Erciyesspor formasıyla Türkiye’den de geçen eski Real Madrid’li Royston Drenthe’nin felç geçirdiği haberi ile şoke oldu. Hollanda futbolcunun son durumunu Feyenoord teknik direktörü Robin van Persie duyurdu.

2014/2015 sezonunda Süper Lig'de Kayseri Erciyesspor forması da giyen Real Madrid’li Royston Drenthe’den kötü haber geldi. 38 yaşındaki eski futbolcunun felç geçirdiği haberi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ESPN Hollanda'nın haberine göre, baygınlık geçiren Royston Drenthe hastaneye kaldırıldı. Felç geçirdiği belirtilen 38 yaşındaki eski yıldızın gözetim altında tutulduğu bildirildi.

Öte yandan Hollanda ekibi Feyenoord’un teknik direktörü Robin van Persie, Heracles maçı sonrası Drenthe'yle ilgili açıklamada bulundu. Hollandalı teknik adam, "Gerçekten şok oldum. Thorbecke'de birlikte okula gitmiştik. Korkunç bir şey. Onu Feyenoord ve gençlik akademisinden tanıyorum. Çok iyi bir çocuk. Umarım kendisi ve ailesi için çok kötü olmaz, bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.

