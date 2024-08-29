Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray için UEFA resmi hesabından paylaşım!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Young Boys karşısında alınan mağlubiyetler sonrası veda eden Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.
Avrupa Ligi'ne 3. torbadan katılacak olan Sarı-Kırmızılılar kura çekimini beklemeye koyulurken UEFA'dan Sarı-Kırmızılılar için bir paylaşım geldi.
UEFA resmi hesabından yapılan paylaşımda Galatasaray'ın daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde attığı goller paylaşıldı.
🟡🔴 Classic @GalatasaraySK goals ⚽️#UEL pic.twitter.com/NmDDLvPD0Z— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 29, 2024