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Yonca Evcimik de estetik kervanına katıldı! 60 yaşındaki şarkıcı bambaşka biri oldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
04.03.2024 16:09
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Son dönemde ünlüler arasında popüler olan estetik furyasına 60 yaşındaki Yonca Evcimik de dahil oldu. Yüzünü gerdirerek bambaşka bir görünüme kavuşan Evcmik'in son hali sosyal medyada gündem oldu.

Yonca Evcimik de estetik kervanına katıldı! 60 yaşındaki şarkıcı bambaşka biri oldu

Bandıra Bandıra, Abone, Kendine Gel, Sallayalım Dünyayı, 8.15 Vapuru ve Son Baharda Geleceğim gibi dillere pelesenk olan şarkılara imza atan Yonca Evcimik zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

YONCA EVCİMİK ESTETİK YAPTIRDI

Çılgın Bediş dizisi ile hafızalarda yer edinen Yonca Evcimik özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Yıllara meydan okuyan ünlü şarkıcı da estetik yaptırdı.

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90’lı yıllara damga vuran şarkıcı Yonca Evcimik, son görüntüsüyle dikkat çekti. Daha önce karın kası estetiği yaptıran sanatçı şimdi ise yüzüne bir dizi işlem yaptırdı.

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Yüzünü gerdiren Yonca Evcimik'in son hali sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Sosyal medya kullanıcıları ünlü şarkıcının yeni halini beğendiğini ifade etti.

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