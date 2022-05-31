Yonca Şahinbaş, Binbir Gece'de canlandırdığı Füsun Evliyaoğlu karakteriyle daha çok bilinse de asıl şöhreti Çiçek Taksi'de canlandırdığı Sırma karakteriyle yakaladı. Vatandaşlar internette; Yonca Şahinbaş kimdir? Yonca Şahinbaş nereli ve kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin bilgiler haberimizde...

YONCA ŞAHİNBAŞ KİMDİR?

Yonca Şahinbaş 6 Temmuz 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Yonca Şahinbaş, 1994'te Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Sanatçı Mahmut Cevher'in kızı olan Yonca Şahinbaş, Bakırköy Belediyesi Tiyatrolarındaki görevinin yanı sıra sunuculuk da yapan sanatçı, sinema ve dizi filmlerde oyunculuk yaptı.

YONCA ŞAHİNBAŞ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Yonca Şahinbaşı'n oynadığı dizi ve filmler şu şekilde:

2021-2022: Kalp Yarası - Vedia

2017-2018: Yeni Gelin - Asiye

2015-2016: Asla Vazgeçmem - Nazan Kozan

2012-2014: Dila Hanım - Sultan

2010: Kızım Nerede - İpek Demiray

2009: Aşk Bir Hayal

2006: Gözyaşı Çetesi -

2006: Binbir Gece - Füsun Evliyaoğlu

2004: Paydos

2004: Üvey Ana

2004: Avrupa Yakası - Mürvet

2002: Asmalı Konak

2001: Aşkına Eşkıya

2000: Kurt Kapanı

2000: Parça Pinçik

1999: Günaydın İstanbul Kardeş

1997: İlişkiler

1995: Çiçek Taksi - Sırma (1995-1998)

1994: Gurur

1994: Suçlu Kim

1993: Yaz Evi

