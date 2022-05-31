Yonca Şahinbaş, Binbir Gece'de canlandırdığı Füsun Evliyaoğlu karakteriyle daha çok bilinse de asıl şöhreti Çiçek Taksi'de canlandırdığı Sırma karakteriyle yakaladı. Vatandaşlar internette; Yonca Şahinbaş kimdir? Yonca Şahinbaş nereli ve kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin bilgiler haberimizde...
Yonca Şahinbaş 6 Temmuz 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
Yonca Şahinbaş, 1994'te Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Sanatçı Mahmut Cevher'in kızı olan Yonca Şahinbaş, Bakırköy Belediyesi Tiyatrolarındaki görevinin yanı sıra sunuculuk da yapan sanatçı, sinema ve dizi filmlerde oyunculuk yaptı.
Yonca Şahinbaşı'n oynadığı dizi ve filmler şu şekilde:
2021-2022: Kalp Yarası - Vedia
2017-2018: Yeni Gelin - Asiye
2015-2016: Asla Vazgeçmem - Nazan Kozan
2012-2014: Dila Hanım - Sultan
2010: Kızım Nerede - İpek Demiray
2009: Aşk Bir Hayal
2006: Gözyaşı Çetesi -
2006: Binbir Gece - Füsun Evliyaoğlu
2004: Paydos
2004: Üvey Ana
2004: Avrupa Yakası - Mürvet
2002: Asmalı Konak
2001: Aşkına Eşkıya
2000: Kurt Kapanı
2000: Parça Pinçik
1999: Günaydın İstanbul Kardeş
1997: İlişkiler
1995: Çiçek Taksi - Sırma (1995-1998)
1994: Gurur
1994: Suçlu Kim
1993: Yaz Evi
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