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Yöneticisi öldürülen holdingden paralarını alamayan mağdurlar açıklama yaptı

16.06.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yöneticisi öldürülen holdingden paralarını alamayan mağdurlar açıklama yaptı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de, para sevkiyatı işlerini yapan yöneticilerinden Sibel Koçan'ın öldüğü, bir çalışanın da gasp sonucu yaralandığı holdinge yatırdıkları paralarını alamadıklarını gerekçesiyle suç duyurusunda bulunan bazı mağdurlar, adliye önünde açıklama yaptı.

Anadolu Adalet Sarayı önünde toplanan grup adına açıklama yapan Aydın Mert, holdingin kurucu ortaklarından Sibel Koçan'ın öldürülmesi, Süleyman Aydın'ın ise intiharının ardından 13 bin 105 kişinin mağdur olduğunu söyledi.

Mert, mağduriyetlerin giderilmesi için uğraştıklarını ifade ederek, "Bugüne kadar gerek adli makamlarda gerekse bulunduğumuz her platformda hakkımızı aramaya çalışmamıza rağmen şu ana kadar hiçbir sonuç alınamamıştır." dedi.

Suç duyurularına ilişkin soruşturmanın halen sürdüğünü ifade eden Mert, sürecin hızlandırılmasını istediklerini ifade etti.

- Olayın geçmişi

Ataşehir'de 15 Haziran'da, şirket yöneticisi Sibel Koçan, holding önünde silahla öldürülerek içinde 3,3 milyon liranın bulunduğu çanta gasbedilmiş, Koçan'ın eski eşi Süleyman Aydın da oturduğu rezidansın bahçesinde aynı gün ölü bulunmuştu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.

Söz konusu holdinge yatırdıkları paraları alamayarak mağdur olduklarını iddia eden çok sayıda kişi ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusu dilekçesinde, holdingin saadet zinciri sistemiyle çalışan bir şirket olduğu iddiasının, şüpheliler tarafından suçtan kurtulmak maksadıyla ortaya atıldığı öne sürülerek, söz konusu cinayet ve intihar olaylarının, şüphelilerin kendilerine maddi menfaat elde etme planının bir parçası olup olmadığının araştırılması talep edilmişti.

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