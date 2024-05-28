Yönetim 'görüşmeler sürüyor' demişti! Di Maria hayalleri suya düştü... Sözleşmesini bile açıkladılar

Bu sezon ligde beklentilerin çok uzağında kalan Beşiktaş yeni sezon için kolları sıvarken, transferde birçok yıldız ismi gündemine almıştı.

TARAFTAR HEYECANLA BEKLİYORDU

Siyah-Beyazlıllar'da son günlerde en çok konuşulan isimlerin başında Benfica'nın yıldızı Angel Di Maria gelirken, taraftarlar bu isim için yaşanacak gelişmeleri heyecanla bekliyordu.

YENİ TAKIMI AÇIKLADILAR

Siyah-Beyazlılar'ı üzen haber ise Portekiz gazetesi A Boladan geldi. A Bola'nın haberine göre Di Maria, Benfica ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeyecek. Arjantinli yıldızın, altyapısından yetiştiği Rosario Central ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Haber detayında 36 yaşındaki futbolcunun, eşini ve kızını Arjantin'e götürmeyeceği ve Rosario ile 6 aylık bir anlaşma yapacağı kaydedildi.

YÖNETİM 'GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR' DEMİŞTİ!

Angel Di Maria ile ilgilenen kulüpler arasında Beşiktaş da bulunuyor. Siyah beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Di Maria ile görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.





