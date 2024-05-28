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Yönetim 'görüşmeler sürüyor' demişti! Di Maria hayalleri suya düştü... Sözleşmesini bile açıkladılar

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.05.2024 12:42
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Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan ve taraftarları da oldukça heyecanlandıran isimlerden olan Angel Di Maria için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'ın çok istediği yıldız isim için Portekiz'den camiayı üzecek bir haber geldi. İşte detaylar...

Yönetim 'görüşmeler sürüyor' demişti! Di Maria hayalleri suya düştü... Sözleşmesini bile açıkladılar
Angel Di Maria

Angel Di Maria

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
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Bu sezon ligde beklentilerin çok uzağında kalan Beşiktaş yeni sezon için kolları sıvarken, transferde birçok yıldız ismi gündemine almıştı.

TARAFTAR HEYECANLA BEKLİYORDU

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Siyah-Beyazlıllar'da son günlerde en çok konuşulan isimlerin başında Benfica'nın yıldızı Angel Di Maria gelirken, taraftarlar bu isim için yaşanacak gelişmeleri heyecanla bekliyordu.

YENİ TAKIMI AÇIKLADILAR

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Siyah-Beyazlılar'ı üzen haber ise Portekiz gazetesi A Boladan geldi. A Bola'nın haberine göre Di Maria, Benfica ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeyecek. Arjantinli yıldızın, altyapısından yetiştiği Rosario Central ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Haber detayında 36 yaşındaki futbolcunun, eşini ve kızını Arjantin'e götürmeyeceği ve Rosario ile 6 aylık bir anlaşma yapacağı kaydedildi.

YÖNETİM 'GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR' DEMİŞTİ!

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Angel Di Maria ile ilgilenen kulüpler arasında Beşiktaş da bulunuyor. Siyah beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Di Maria ile görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

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