Yönetim mest oldu! Fenerbahçe'ye para yağacak... Jesus'tan karar!

Bu sezon her kulvarda gösterdiği performansla şampiyonluğun en büyük adayı konumunda olan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor... Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile yoluna doludizgin devam eden Sarı-Lacivertliler'in takım olarak gösterdiği bu başarı sonrası bazı isimler kariyerinin en parlak dönemlerini yaşarken, performansıyla dikkat çeken bazı isimlere olan ilgi her geçen gün artıyor.

6 İSİM İÇİN TEKLİF

İtalya'da çıkan Inter-Miguel Crespo iddiasının ardından Sarı-Lacivertliler'de 6 isim için tekliflerin gelmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertli yönetim, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi, Arda Güler, Attila Szalai, Miha Zajc ve Crespo için ocak ayına kadar Fenerbahçe'ye resmi tekliflerin iletmesini bekliyor.

İngiliz, İtalyan ve İspanyol kulüpleri çoğunluğu oluştururken Arda Güler'e başta Borussia Dortmund olmak üzere Alman kulüplerinin ilgisi bulunuyor. Sarı-Lacivertli yönetim gelmesi muhtemel cazip teklifler karşısında nasıl bir tavır alacağı ise merak konusu.

ZAJC'A VEDA

Miha Zajc'ın sezon sonunda sözleşmesi sona ereceği için satışına izin verilmesi yüksek bir ihtimal. Ancak diğer oyucular için Fenerbahçe'nin kapıyı yüksek rakamlardan açması bekleniyor.

SON KARAR JESUS'UN

Szalai için 18 milyon Euro, Crespo için ise 15 milyon Euro gibi rakamlar konuşuluyor. Fakat her durumda Fener yönetimi teknik direktör Jorge Jesus'un da fikirlerini alarak bir karara varacak.

