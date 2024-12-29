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"Yönetimden aldığım net bilgidir!" dedi ve... PSG'nin Galatasaray'a yaptığı dev takas teklifini Uğur Karakullukçu duyurdu

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
29.12.2024 23:16
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Ligin ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan farkla önünde lider kapatan Galatasaray'a Paris Saint-Germain'den gelen transfer teklifini ünlü spor yorumcusu Uğur Karakullukçu açıkladı. İşte detaylar...

"Yönetimden aldığım net bilgidir!" dedi ve... PSG'nin Galatasaray'a yaptığı dev takas teklifini Uğur Karakullukçu duyurdu

Ünlü spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Fransız devi Paris Saint-Germain'in Galatasaray'a yapmış olduğu takas teklifini 'yönetimden aldığım net bilgidir.' diyerek açıkladı.

PSG'NİN DEV TAKAS TEKLİFİNİ DUYURDU

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Galatasaraylı yorumcusu Uğur Karakullukçu, Youtube kanalında PSG'nin Galatasaray'a yapmış olduğu dev takas teklifini duyurdu.

"Yönetimden aldığım net bilgidir" diyen Karakullukçu, "PSG, 'Biz size Muani'yi zaten kiralık veriyoruz, Osimhen'in kiralık kontratını bize devredin.' diyor, Galatasaray ise 'Biz Osimhen'i almak istiyoruz. Böyle düşüncelerimiz yok.' cevabını veriyor. Bu Galatasaray yönetiminden aldığım bir bilgidir." ifadelerini kullandı.

İSMİ GALATASARAY İLE ANILMIŞTI...

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Galatasaray'da devre arasında kadroyu güçlendirmek için transfer görüşmeleri devam ederken gündeme gelen isimlerden biri de Kolo Muani olmuştu.

2023 yazında Eintracht Frankfurt’tan 90 milyon Euro bonservis bedeliyle Paris Saint-Germain’e transfer olan Kolo Muani, teknik direktör Luis Enrique’nin planlarında yer almıyor. PSG, oyuncusunun 8 milyon Euro’luk maaş yükünden de kurtulmak için onu kiralık olarak devre arası göndermeyi düşünüyor.

BU SEZON RAKAMLARI

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Bu sezon Fransız ekibi ile 14 maça çıkan Kolo Muani, 2 kez fileleri havalandırırken, 1'de asist yaptı.

Anahtar Kelimeler:
galatasaray paris saint germain psg Victor Osimhen
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