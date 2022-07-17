Yönetmen Erden Kıral hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen ve sinemacı Erden Kıral, tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında yaşamını yitirdi.

Kıral, yaklaşık 15 gün önce enfeksiyon dolayısıyla Kaş ilçesinde hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkikler sonucu yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Kumluca'da özel hastaneye sevk edilen Kıral, burada tedavi altına alındı.

Tedavi sürecinde yapılan müdahalelere yanıt vermeyen Kıral, beyin kanaması ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Kıral'ın cenazesinin yarın İstanbul'a götürüleceği öğrenildi.



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