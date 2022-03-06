YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Yönetmen, oyuncu ve yazarlar Ardahan'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi

Yönetmen, oyuncu ve yazarlar Ardahan'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi

06.03.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen, oyuncu ve yazarlar Ardahan'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi

ARDAHAN (AA) - Kardan inşa edilen beyaz perde üzerinde film gösterimlerinin yapıldığı "Kardan Perde Film Festivali"ne katılan yönetmen, oyuncu, film eleştirmeni ve gazeteciler, Çıldır Gölü'nü ve Şeytan Kalesi'nin göründüğü tepeleri ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile TRT'nin desteklediği festival, Ardahan Belediyesi, Çıldır Belediyesi ve SERKA Ajans’ın lojistik katkılarıyla sinemaseverlerle buluştu.

Film Yönetmenleri Derneğince organize edilen festival gezisine, yönetmen-senarist Reis Çelik, yapımcı-yönetmen Atalay Taşdiken, yapımcı-yönetmen Biket İlhan, yapımcı-yönetmen Mustafa Karadeniz, yönetmen Mehmet Eryılmaz, oyuncu-yönetmen Rıza Sönmez, oyuncu Şilan Düzdaban, CGV Mars Dağıtım Genel Müdürü Serdar Can, sinema yazarı Alin Taşçıyan, sinema yazarı Mehmet Açar, yazar Kenan Karabağ, yazar Rıza Oylum, Avustralyalı yazar Lisa Morrow'un da aralarında yer aldığı davetliler katıldı. Davetliler, Çıldır Gölü ile Ardahan'ın tarihi ve kültürel mekanlarını dolaştı.

Bu yıl ilki düzenlenen festival programı, Çıldır, Ardahan ve Kars bölgelerinde çekilen filmlerden Reis Çelik’in "İnat Hikayeleri", Zeki Demirkubuz’un "Kader", Murat Saraçoğlu’nun "Deli Deli Olma", Faruk Hacıhafızoğlu’nun "Kar Korsanları", Atalay Taşdiken’in "Kar Kırmızı", Rıza Sönmez’in "Orhan Pamuk'a Söylemeyin Kars’ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var", Mustafa Karadeniz’in "Çınar" ve Ankara Sinema Derneği yönetmenlerinin "Kars Hikayeleri" filmlerinden oluştu.

Sonraki yıllarda uluslararası katılıma açık, ödüllü bir festival olarak düzenlenmesi hedeflenen Kardan Perde Film Festivali, bugün gerçekleşecek gösterimlerin ardından sona erecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
Konya'daki cinayetle ilgili 3 zanlı daha tutuklandıKonya'daki cinayetle ilgili 3 zanlı daha tutuklandı
Bacağı kırılan "Batuka" karantina sürecinde evlerinin "kuzusu" olduBacağı kırılan "Batuka" karantina sürecinde evlerinin "kuzusu" oldu

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Mart Pazar

İmsak
06:00
Sabah
07:24
Öğle
13:20
İkindi
16:32
Akşam
19:07
Yatsı
20:26
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs hayatlarını değiştirdi! Şehir şehir geziyorlar

Koronavirüs hayatlarını değiştirdi! Şehir şehir geziyorlar

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Putin’i savunuyor! Paylaşımları olay yarattı

Putin’i savunuyor! Paylaşımları olay yarattı

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.