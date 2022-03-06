Yönetmen, oyuncu ve yazarlar Ardahan'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi

ARDAHAN (AA) - Kardan inşa edilen beyaz perde üzerinde film gösterimlerinin yapıldığı "Kardan Perde Film Festivali"ne katılan yönetmen, oyuncu, film eleştirmeni ve gazeteciler, Çıldır Gölü'nü ve Şeytan Kalesi'nin göründüğü tepeleri ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile TRT'nin desteklediği festival, Ardahan Belediyesi, Çıldır Belediyesi ve SERKA Ajans’ın lojistik katkılarıyla sinemaseverlerle buluştu.

Film Yönetmenleri Derneğince organize edilen festival gezisine, yönetmen-senarist Reis Çelik, yapımcı-yönetmen Atalay Taşdiken, yapımcı-yönetmen Biket İlhan, yapımcı-yönetmen Mustafa Karadeniz, yönetmen Mehmet Eryılmaz, oyuncu-yönetmen Rıza Sönmez, oyuncu Şilan Düzdaban, CGV Mars Dağıtım Genel Müdürü Serdar Can, sinema yazarı Alin Taşçıyan, sinema yazarı Mehmet Açar, yazar Kenan Karabağ, yazar Rıza Oylum, Avustralyalı yazar Lisa Morrow'un da aralarında yer aldığı davetliler katıldı. Davetliler, Çıldır Gölü ile Ardahan'ın tarihi ve kültürel mekanlarını dolaştı.

Bu yıl ilki düzenlenen festival programı, Çıldır, Ardahan ve Kars bölgelerinde çekilen filmlerden Reis Çelik’in "İnat Hikayeleri", Zeki Demirkubuz’un "Kader", Murat Saraçoğlu’nun "Deli Deli Olma", Faruk Hacıhafızoğlu’nun "Kar Korsanları", Atalay Taşdiken’in "Kar Kırmızı", Rıza Sönmez’in "Orhan Pamuk'a Söylemeyin Kars’ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var", Mustafa Karadeniz’in "Çınar" ve Ankara Sinema Derneği yönetmenlerinin "Kars Hikayeleri" filmlerinden oluştu.

Sonraki yıllarda uluslararası katılıma açık, ödüllü bir festival olarak düzenlenmesi hedeflenen Kardan Perde Film Festivali, bugün gerçekleşecek gösterimlerin ardından sona erecek.

