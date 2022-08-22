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Yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi bakın kim çıktı! Meğer bir zamanlar, çok ünlü olan o isimle evliymiş...

22.08.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu, yönetmen ve senarist olan Yılmaz Erdoğan, projeleriyle son dönemlerin göz önünde isimlerinden biri. Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi, kendisi gibi ünlü çıktı. Bakın bir zamanlar kiminle evliymiş.

Yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi bakın kim çıktı! Meğer bir zamanlar, çok ünlü olan o isimle evliymiş...

Ünlü isim Yılmaz Erdoğan bu defa ailesiyle adından söz ettirdi. Organize İşler, Çok Güzel Hareketler, Vizontele gibi yapımlarda emeği geçen Yılmaz Erdoğan'ın Mustafa Erdoğan adında ağabeyi bulunuyor. Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın eski eşi, neredeyse herkesin tanıdığı o isimmiş...

Yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi bakın kim çıktı! Meğer bir zamanlar çok ünlü olan o isimle evliymiş...

MUSTAFA ERDOĞAN'IN ESKİ EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI

54 yaşındaki Yılmaz Erdoğan'ın 57 yaşındaki Mustafa Erdoğan adında ağabeyi bulunuyor. Sanat yönetmeni Mustafa Erdoğan, 2004-2012 yılları arasında, ünlü şarkıcı Gülben Ergen ile evliydi.

Yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi bakın kim çıktı! Meğer bir zamanlar çok ünlü olan o isimle evliymiş...

İkilinin bu evlilikten 15 yaşında Atlas Erdoğan, 13 yaşında Ares ve Güney Erdoğan adında üç çocuğu bulunuyor.

Yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi bakın kim çıktı! Meğer bir zamanlar çok ünlü olan o isimle evliymiş...

Yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi bakın kim çıktı! Meğer bir zamanlar çok ünlü olan o isimle evliymiş...

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Erdoğan Gülben Ergen
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