Yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi bakın kim çıktı! Meğer bir zamanlar, çok ünlü olan o isimle evliymiş...

Ünlü isim Yılmaz Erdoğan bu defa ailesiyle adından söz ettirdi. Organize İşler, Çok Güzel Hareketler, Vizontele gibi yapımlarda emeği geçen Yılmaz Erdoğan'ın Mustafa Erdoğan adında ağabeyi bulunuyor. Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın eski eşi, neredeyse herkesin tanıdığı o isimmiş...

MUSTAFA ERDOĞAN'IN ESKİ EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI

54 yaşındaki Yılmaz Erdoğan'ın 57 yaşındaki Mustafa Erdoğan adında ağabeyi bulunuyor. Sanat yönetmeni Mustafa Erdoğan, 2004-2012 yılları arasında, ünlü şarkıcı Gülben Ergen ile evliydi.

İkilinin bu evlilikten 15 yaşında Atlas Erdoğan, 13 yaşında Ares ve Güney Erdoğan adında üç çocuğu bulunuyor.





