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Yorgunluğunuzun, dikkat eksikliğinizin ve baş ağırınızın sebebi horlama ve OSAS olabilir! Uyku apnesi nedir? Uyku apnesi tedavisi nasıl olur?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Gün içinde kendinizi yorgun hissediyor, işinize odaklanmakta zorlanıyor, geceleri ise horlama, solunum yavaşlaması gibi sorunlar nedeniyle kaliteli bir uyku uyuyamıyorsanız OSAS yani obstrüktif uyku apnesi sendromu hastası olabilirsiniz! Peki OSAS nedir? OSAS tedavisi nasıl olur? İşte uyku apnesi ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Yorgunluğunuzun, dikkat eksikliğinizin ve baş ağırınızın sebebi horlama ve OSAS olabilir! Uyku apnesi nedir? Uyku apnesi tedavisi nasıl olur?

Özellikle obezite nedeniyle giderek artış gösteren Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS) hakkında bilgi veren Nişantaşı Hastanesi KBB Uzmanı Doç. Dr. Ali Oğuz ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özgür Karacan, bu iki branş tarafından uygulanan tedavilerle horlamanın yanı sıra, hastalığa bağlı olarak görülebilen kalp ve akciğer rahatsızlıkları risklerinin de azaltılabilir olduğunu belirtti.

Türkiye’de ve dünyada hızla artış gösteren obezite, diyabetten kansere, cilt hastalıklarından depresyona kadar pek çok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor. Bu rahatsızlıklardan biri de uyku hastalıkları arasında yer alan OSAS, yani Obstrüktif Uyku Apne Sendromu…

Erkeklerde kadınlara göre daha yaygın olarak saptanan OSAS, kendini en çok horlama, gündüz aşırı uyku durumu ve gece solunumda durma veya yavaşlama ile gösteriyor. Gece sağlıklı bir uyku uyuyamayan OSAS hastaları bu nedenle genellikle sabah uyandıklarında kendilerini dinç hissetmiyor, baş ağrısı ve dikkat toplamada güçlük gibi sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Nişantaşı Hastanesi KBB Uzmanı Doç. Dr. Ali Oğuz ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özgür Karacan, OSAS hastalığı ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

UYKU ESNASINDAKİ HAREKETLER TAKİP EDİLEREK TANI KONULUYOR

OSAS tanısının polisomnografi adı verilen işlem ile uyku laboratuvarında konulduğunu söyleyen Doç. Dr. Ali Oğuz, “Bu işlemde elektrot olarak adlandırılan algılayıcılar sayesinde, hastanın tüm gece boyunca uyku esnasındaki horlama, solunum, beyin dalgası, oksijen yüzdesi, göğüs kafesi, karın, bacak ve göz hareketleri kaydediliyor. Uzman doktor tarafından OSAS tanısı konulduğu takdirde Kulak Burun Boğaz uzmanı tarafından hasta ayrıntılı olarak muayene ediliyor. Burun ve boğazda horlamaya neden olabilecek sorunlar araştırıldıktan sonra bu bölgelerde tıkayıcı bir unsur saptanırsa gerekli tedaviler uygulanıyor” dedi.

OSAS TEDAVİSİ İLE BİRLİKTE PEK ÇOK SAĞLIK SORUNU ORTADAN KALKIYOR

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özgür Karacan ise “OSAS hastaları için ventilator tedavisi yapılıyor. Bu tedavide hasta, gece boyunca uygun alet ve maske altında tutuluyor. Bu sayede tıkanma ve horlama önleniyor, hasta sağlıklı uyku uyuduğu için sabah dinç hissediyor. Oksijen seviyesi düşmediği için kalp, akciğer hastalıkları riski de ortadan kalkıyor. Bunların yanı sıra, OSAS hastalarında yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi önemli sağlık sorunları daha sık gözlenir. Tedavi neticesinde bu hastalıklar da daha az ilaç veya dozla kontrol altına alınabiliyor. Kısacası OSAS tedavisi pek çok sağlık sorununu önlediği gibi kişinin yaşam kalitesini de artırıyor” diye konuştu.

OSAS BELİRTİLERİ NELERDİR? BUNLARI YAŞIYORSANIZ...

Horlama yakınması olanlar
Aşırı kilosu bulunanlar
Boyun çevresi geniş, çenesi küçük, dili büyük, damağı çökük kişiler
Sigara içen / Sigaraya bağlı KOAH hastalığı bulunanlar
Alkol tüketen / Alkol tüketme öyküsü olan

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Anahtar Kelimeler:
obezite OSAS Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Horlama uyku apnesi

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