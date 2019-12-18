Yorgunluğunuzun, dikkat eksikliğinizin ve baş ağırınızın sebebi horlama ve OSAS olabilir! Uyku apnesi nedir? Uyku apnesi tedavisi nasıl olur?

Özellikle obezite nedeniyle giderek artış gösteren Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS) hakkında bilgi veren Nişantaşı Hastanesi KBB Uzmanı Doç. Dr. Ali Oğuz ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özgür Karacan, bu iki branş tarafından uygulanan tedavilerle horlamanın yanı sıra, hastalığa bağlı olarak görülebilen kalp ve akciğer rahatsızlıkları risklerinin de azaltılabilir olduğunu belirtti.

Türkiye’de ve dünyada hızla artış gösteren obezite, diyabetten kansere, cilt hastalıklarından depresyona kadar pek çok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor. Bu rahatsızlıklardan biri de uyku hastalıkları arasında yer alan OSAS, yani Obstrüktif Uyku Apne Sendromu…

Erkeklerde kadınlara göre daha yaygın olarak saptanan OSAS, kendini en çok horlama, gündüz aşırı uyku durumu ve gece solunumda durma veya yavaşlama ile gösteriyor. Gece sağlıklı bir uyku uyuyamayan OSAS hastaları bu nedenle genellikle sabah uyandıklarında kendilerini dinç hissetmiyor, baş ağrısı ve dikkat toplamada güçlük gibi sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Nişantaşı Hastanesi KBB Uzmanı Doç. Dr. Ali Oğuz ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özgür Karacan, OSAS hastalığı ve tedavisi hakkında bilgi verdi.