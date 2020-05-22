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YOSK Süper Ligde

YALOVA HABERLERİ  | 22.05.2020 15:03 | Son Güncelleme

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.

YOSK Süper Ligde

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde DowAksa’nın sponsorluğunda mücadele eden Yalova Ortopedikler Spor Kulübü(YOSK), Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu(TBESF)’nin aldığı karar sonrasında Süper Lige yükseldi.
Tekerlekli Sandalye 1.Liginde 19. Hafta maçlarının ardından Dünyada ve ülkemizde de etkili olan Koronavirüs(COVİD-19) nedeniyle TBESF faaliyetlerini önce 1 Mayıs ardından 1 Hazirana kadar ertelemişti.
Yalova Ortopedikler Spor Kulübü(YOSK), Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde oynadığı 19 maçta 15 galibiyet ve 4 mağlubiyetle topladığı 34 puanla üçüncü sırada yer alıyordu. Yalova’yı başarıyla temsil eden YOSK 2021-2022 sezonunda Süper Ligde mücadele edecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından yapılan açıklama,” Dünyada ve ülkemizde etkileri devam eden koronavirüs salgınının yaşattığı belirsizlikle mücadelede devletimizin çizdiği çerçeveye uygun şekilde üzerimize düşen sorumluluğu ilk andan itibaren büyük bir titizlikle sürdürmekteyiz. Federasyonumuz tarafından, bu hassas salgın duruma ilişkin tüm senaryolar başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Spor Genel Müdürlüğümüzün görüşleri olmak üzere, TBESF Sağlık Kurulumuzun tavsiyeleri, diğer kurullarımızla yapılan istişare toplantıları ve değerli kulüplerimizin görüşleri alınarak değerlendirilmiştir. Oluşan gerekçeler doğrultusunda koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan belirsizliğin, Federasyonumuz bünyesinde faaliyet gösteren ampute futbol, tekerlekli sandalye basketbol ve oturarak voleybol liglerimize daha fazla zarar vermemesi adına TBESF Yönetim Kurulumuz bugün ilgili konular hakkında toplanmıştır. Camiamızın geleceğini gözeterek, önceliğimiz sağlığımız düşüncesiyle hareket ettiğimiz bu toplantıda lig organizasyonları ile ilgili alınan kararlar ise tekerlekli sandalye basketbol ve ampute futbol deplasmanlı liglerimiz ile oturarak voleybol etaplı liglerimiz normal sezon sıralamasına göre tescil edilmiştir. Hiçbir ligimizde şampiyon ilan edilmeyecektir. Sezon öncesi ilan edilen statülerde yer alan ligden düşme uygulanmayacaktır. Tekerlekli sandalye basketbol ligler arası terfiler TS Basketbol 3. Lig hariç sezon öncesi ilan edilen statülerde olduğu gibi uygulanacaktır. TS Basketbol 1. Ligi’nde normal sezon sıralamasındaki ilk üç takım TS Basketbol Süper Ligi’ne, TS Basketbol 2. Ligi’nde normal sezon sıralamasındaki ilk üç takım TS Basketbol 1. Ligi’ne, TS Basketbol 3. Ligi’nde her üç grupta maçları tamamlanan kulüplerden, her grupta ilk iki sırayı alan takımlarımız bir üst lige (2. Lig) terfi edileceklerdir” denildi.

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