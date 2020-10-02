Younes Belhanda, Nice ile anlaştı iddiası

Avrupa'ya veda sonrasında morallerin bozuk olduğu Galatasaray'da, Younes Belhanda için de sıcak saatlere girildi.

Transfer döneminin başlangıcından bu yana takımdan ayrılacağı konuşulan Faslı oyuncunun, eski kulübü Nice ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Fransa'da Le10Sport'ub haberine göre, geçtiğimiz saatlerde yeni bir gelişme yaşandı ve Belhanda, Nice kulübüne geri dönmeye karar verdi.

Ofansif bir orta saha oyuncusu arayan ve futbolcuyla daha önce de temasa geçen Nice'in, transferi kısa süre içinde açıklamaya hazırlandığı belirtildi.

FATİH TERİM: "GİTMEK iSTİYORSA; GİTSİN"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rangers maçı sonrasında yaptığı açıklamada Belhanda için "sitem" etmişti.

Faslı futbolcunun geleceğinin bir an önce belli olması gerektiğini kaydeden deneyimli hoca, "Belhanda eğer gitmek istiyorsa yapacak bir şey yok. Belhanda'nın bildiği bir şey vardır, zaten yılan hikayesine döndü. Gitti, gidiyor, geldi, geliyor, yok Arabistan'a gidiyor, yok Nice'e gidiyor. Zaten 2-3 günümüz var, belli olur" demişti.

Galatasaray'ın 2017'de Dinamo Kiev'den 10 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 30 yaşındaki futbolcu, saro-kırmızılı takımda 109 maça çıktı ve 16 gol, 23 asistlik performans sergiledi. (Sporx)

