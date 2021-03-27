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Younes Belhanda'nın yeni takımı Valencia olabilir

27.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da, zemin konusunda yönetime eleştirilerde bulunduktan sonra sözleşmesi feshedilen Belhanda kariyerine La Liga'da devam edebilir.

Younes Belhanda'nın yeni takımı Valencia olabilir

İspanyol basını, Galatasaray'dan gönderilen Younes Belhanda'yı Valencia'nın transfer etmek üzere olduğunu duyurdu. 31 yaşındaki futbolcunun, bedelsiz olarak İspanyol kulübüne katılacağı belirtildi.

Haberde; Valencia'da teknik direktör Javi Garcia'nın da Faslı yıldızın transferine onay verdiği belirtildi. Belhanda için daha önce Sevilla ve Real Betis'in devreye girdiği hatırlatıldı.

Daha önce Montpellier, Dinamo Kiev, Schalke 04, Nice ve Galatasaray formaları giyen deneyimli 10 numara, kariyerinde hiç La Liga deneyimi yaşamamıştı.


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Galatasaray Futbol Kulübü Valencia
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