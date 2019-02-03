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Younes Belhanda sezon sonu 9 milyon Euro karşılığında Al Hilal'de

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.02.2019 15:48 | Son Güncelleme

Galatasaray, Faslı yıldızı Younes Belhanda'yı sezon sonunda gönderiyor. Belhanda'nın transferi için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile 9 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlandı.

Younes Belhanda sezon sonu 9 milyon Euro karşılığında Al Hilal'de

Galatasaray’da Younes Belhanda için flaş gelişmeler yaşandı. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal ile ara transfer döneminin son gününe kadar görüşen sarı-kırmızılı kulüp, Fatih Terim'in isteği üzerine Belhanda'nın satışını gerçekleştirmedi.

İki kulüp arasında yapılan görüşmeler sonucunda sezon sonu için 9 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varıldı. Haziran’a kadar Cimbom'da ter dökecek olan Faslı 10 numara, Terim'in orta saha kombinasyonunda önemli bir yere sahip...

FFP'DE EL GÜÇLENDİ
Emre Akbaba'nın sakatlığını atlatmasına kısa bir süre kaldı. Fatih Terim'in, Emre'nin dönüşüyle Belhanda'ya nasıl bir görev vereceği merakla bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetim, 2019 yılında yaptığı satışlarla damga vuracak.

Ozan Kabak'ı Stuttgart'a 11 milyon Euro ve Rodrigues'i Al İttihad'a 8 milyon Euro karşılığında satan Galatasaray, Haziran'da Belhanda'nın 9 milyon Euro'luk satışından da kasayı dolduracak. 28 milyon Euro'luk oyuncu satışı FFP açısından da güçlü bir koz olacak. (Skor)

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Anahtar Kelimeler:
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