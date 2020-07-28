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Younes Belhanda’ya teklif yok

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.07.2020 14:34 | Son Güncelleme

Galatasaray’da transferi en çok konuşulan isim olan Faslı futbolcu Younes Belhanda için gelen bir teklif olmadığını belirtildi.

Younes Belhanda’ya teklif yok

Bu sezon gösterdiği performansla eleştirilen Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda için özellikle Arap takımlarından transfer tekliflerinin olduğu ifade edilmişti. Belhanda için herhangi bir yerden teklif gelmediği, Faslı futbolcunun menajeri ile sarı-kırmızılı yönetimin de transfer konusunda görüşme halinde bulunduğu belirtildi.

Belhanda, Süper Lig’de 23, Ziraat Türkiye Kupası’nda 5, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4 ve TFF Süper Kupa’da da 1 olmak üzere toplam 33 resmi müsabakada görev aldı. 30 yaşındaki futbolcu 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Younes Belhanda, 2017 yılında Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımından 8 milyon Euro’ya transfer edilmişti. (İHA)

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