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Young Boys hocasından maç sonu Galatasaray taraftarı için itiraf!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.08.2024 08:02
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Temsilcimiz Galatasaray'ı iki maçta da mağlup ederek Şampiyonlar Ligi biletini alan Young Boys'da Teknik Direktör Patrick Rahmen, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Young Boys hocasından maç sonu Galatasaray taraftarı için itiraf!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'ı eleyen İsviçre temsilcisi Young Boys'un teknik direktörü Patrick Rahmen, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ı ilk maçta 3-2, rövanşta ise 1-0 yendiklerini hatırlatan İsviçreli teknik adam, "Ekibimle gurur duyuyorum. İsviçre'deki zorlu haftalardan sonra yaşadığımız yenilgilerimiz vardı. Son haftalarda yükselişe geçtik. Evimizde ve deplasmanda Galatasaray karşısında son derece etkileyici bir performans sergiledik. Hepsi maçta var oldular, fırsatları ve alanları güzel değerlendirdiler. İlk yarıda pozisyonlar kaçırdık. Devre arasında sakin kaldık. İkinci yarıda Galatasaray baskı yapmasına rağmen net gol pozisyonları yakalayamadı. Doğru zamanda kontratağa çıkarak oyunu lehimize çevirdik. Son haftalarda sergilediğimiz tavırla gurur duyuyorum. Son 2 maçtaki performansımız da beni çok sevindirdi." diye konuştu.

"STADYUMDAKİ ATMOSFER..."

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İstanbul'daki atmosferin ve sahaya atılan su şişelerinin kendilerini etkilemediğini aktaran Rahmen, "Olumlu bir etki yarattığını söyleyemeyiz. Çok ateşli bir ortam olduğunu anladık. Çok heyecanlı bir atmosferdeydik. Son anlarda gerilim fazla tırmandı. Nihayetinde oyun içinde doğru ritmi bulduk ve oyun planımız dışına çıkmadık." ifadelerini kullandı.

"OYUNU SOĞUTMADIK"

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Rahmen, futbolcularının oyunu soğutan hareketler yaptıklarının söylenmesi üzerine, "Bu sizin görüşünüz. Ben bunu 'Oyunu soğutmak' olarak tarif etmem. İlk devrede çok baskın oynadık. İkinci yarıda Galatasaray gibi güçlü bir takımın ofansif silahları ilk yarıdaki hızımızı kesti. 10-15 dakika boyunca baskıya dayanmamız gerekiyordu. Biz de bunu yaptık. Çok kalemize gelmelerine izin vermedik, kontratak pozisyonlarında da tehlikeli çıktık. Oyunu soğuttuğumuzu söyleyemem." şeklinde görüş belirtti.

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