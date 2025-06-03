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Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe ile bağlarını tamamen koparttı! Sosyal medya hesabından dikkat çeken hamle

Fenerbahçe'de bu sezonun en golcü oyuncusu olmasına rağmen taraftarlar tarafından ıslıklanan Youssef En-Nesyri, doğum günü paylaşımlarında, Fenerbahçe cephesinden kimseye yer vermedi. Sarı-lacivertlilerden ayrılmayı kafasına koyan Youssef En-Nesyri, taraftarın bu hamlesinin ardından ipleri kopartmış durumda.

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe ile bağlarını tamamen koparttı! Sosyal medya hesabından dikkat çeken hamle
Emre Şen
Youssef En-Nesyri

Youssef En-Nesyri

FAS Fas
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Sezon başında Sevilla'dan 20 milyon Euro ödenerek transfer edilen Youssef En-Nesyri, kariyerinin en golcü sezonunu geçirmesine rağmen Fenerbahçe taraftarının gözüne giremedi.

30 GOL 5 ASİST YAPMASINA RAĞMEN TEPKİ ÇEKTİ

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Fenerbahçe formasıyla 30 gol atıp 5 de asist katkısı üreterek kariyerinin en skorer sezonunu geçiren Youssef En-Nesyri, bu müthiş istatistiğe rağmen sarı-lacivertli taraftarlardan geçer not alamadı.

SÜREKLİ ISLIKLANDI

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35 gol katkısına rağmen, iç sahada oynanan son maçlarda ıslıklanan Youssef En-Nesyri, takımdan ayrılmaya karar verdi. Doğum günü kutlaması için yaptığı Instagram paylaşımlarında, Fenerbahçeli hiçbir oyuncuya yer vermeyen Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli takımla bağlarını neredeyse koparttı.

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