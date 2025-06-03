Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe ile bağlarını tamamen koparttı! Sosyal medya hesabından dikkat çeken hamle

Sezon başında Sevilla'dan 20 milyon Euro ödenerek transfer edilen Youssef En-Nesyri, kariyerinin en golcü sezonunu geçirmesine rağmen Fenerbahçe taraftarının gözüne giremedi.

30 GOL 5 ASİST YAPMASINA RAĞMEN TEPKİ ÇEKTİ

Fenerbahçe formasıyla 30 gol atıp 5 de asist katkısı üreterek kariyerinin en skorer sezonunu geçiren Youssef En-Nesyri, bu müthiş istatistiğe rağmen sarı-lacivertli taraftarlardan geçer not alamadı.

SÜREKLİ ISLIKLANDI

35 gol katkısına rağmen, iç sahada oynanan son maçlarda ıslıklanan Youssef En-Nesyri, takımdan ayrılmaya karar verdi. Doğum günü kutlaması için yaptığı Instagram paylaşımlarında, Fenerbahçeli hiçbir oyuncuya yer vermeyen Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli takımla bağlarını neredeyse koparttı.