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Youssef En-Nesyri için bomba iddia! 'Gitmek istiyorum' dedi ve... Tarihi bonservis bedeli!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
22.11.2024 20:00
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Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri hakkında çıkan transfer haberleri her geçen gün daha da artıyor. Sarı - lacivertlilerin sezon başında kulüp rekorunu kırarak 20 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'dan kadrosuna kattığı Faslı santrafor için son olarak Suudi Arabistan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Youssef En-Nesyri için bomba iddia! 'Gitmek istiyorum' dedi ve... Tarihi bonservis bedeli!

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin adı son dönemde gündemden düşmüyor. Kış transfer döneminin açılmasına sayılı gün kalırken sarı - lacivertlilerde hareketli günler yaşanıyor.

TALISCA İLE CİDDİ MESAFE KATEDİLDİ

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Kış transfer döneminde iddialı kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, son olarak devre arası transferinde Al-Nassr'dan Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için önemli bir mesafe kaydetmişti.

34 MİLYON KABUL EDİLMEMİŞTİ

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Geçtiğimiz günlerde Al-Nassr kulübü, Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe yönetimine 34 milyon Euro'luk bir teklif iletmişti. Ancak sarı-lacivertli yönetimin, teklifi şu an için beklettiği aktarılmıştı.

SUUDI ARABİSTAN BASINI YAZDI

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Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre Youssef En-Nesyri, Al-Nassr'a transfer olmak için kulüp yetkilileriyle görüştüğü ve Faslı oyuncunun sarı - lacivertli yönetime gelen teklifi kabul etmeleri yönünde baskı yaptığı kaydedildi.

ESKİ TAKIMI VE MİLLİ TAKIMDAN ARKADAŞI DEVREYE GİRDİ

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Kaleme alınan haberin devamında, Al-Hilal'de forma giyen ve En-Nesyri'nin milli takımdan ve eski takımı Sevilla'dan arkadaşı olan kaleci Yassine Bounou'nun devreye girdiği yazıldı.

AYRILIRSA ALTERNATİFİ BELİRLENDİ

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Fenerbahçe'nin, Youssef En-Nesyri'nin olası ayrılığı halinde Flamengo'da forma giyen Gabriel Barbosa'yı (Gabigol) kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı iddia ediliyor. Brezilyalı golcü oyuncu geçtiğimiz sezonlarda da adı sarı - lacivertliler ile anılmıştı.

EN-NESYRI'NİN RAKAMLARI

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Sarı - lacivertli forma ile bu sezon tüm kulvarlarda 17 maça çıkan En-Nesyri, 4 gol - 2 asistlik bir performans ortaya koydu. Jose Mourinho, Faslı oyuncuya son haftalarda 11'de forma şansı vermeye başladı.

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Anderson Talisca fenerbahçe
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