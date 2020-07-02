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Youssouf performansıyla dikkat çekiyor

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 02.07.2020 09:38 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor’un sezon başında transfer ettiği Burundili futbolcu Youssouf Ndayishimiye, görev aldığı maçlarda sergilediği performansla dikkatleri çekiyor.

Youssouf performansıyla dikkat çekiyor

Geçen hafta oynanan Fenerbahçe maçında oyuna sonradan girip 81. dakikada attığı şık kafa golüyle skoru eşitleyen 21 yaşındaki Youssouf, teknik direktör Hikmet Karaman’ın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. Yükselen form grafiğiyle dikkatleri üzerine çeken genç orta saha, ligin 28. haftasında Malatya’da oynanan Göztepe karşılaşmasında da yaptığı asistle takımına katkı sunmuştu.

Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın bu hafta oynanacak Gençlerbirliği müsabakasında Burundili yeteneğe ilk on birde şans verebileceği ifade ediliyor.

Youssouf Ndayishimiye ile 2023 yılına kadar sözleşme yapan Yeni Malatyaspor, genç oyuncudan önümüzdeki sezon tam verim almayı planlıyor.

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