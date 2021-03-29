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Youtuber'a 'hakaret' iddiasıyla yargılanan Okan Bayülgen beraat etti

29.03.2021 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunucu Okan Bayülgen'in, "Uykusuzlar Kulübü" adlı televizyon programında, Youtuber Muhammet Çumanoğlu'nun bir videosunu yayınlayıp hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraatine karar verildi.

Youtuber'a 'hakaret' iddiasıyla yargılanan Okan Bayülgen beraat etti

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Okan Bayülgen hakkında "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret" suçundan düzenlenen iddianameyi kabul ederek, atılı suçun niteliği gereği dosyada basit yargılama usulü uygulanmasını kararlaştırdı.

Sanık Bayülgen ile şikayetçi Muhammet Çumanoğlu'na tebligat gönderen mahkeme, her iki tarafın beyan ve savunmalarını 15 gün içinde yazılı olarak iletmesini istedi.

Tarafların beyan ve savunmalarının dosyaya ulaşmasının ardından, delil durumu ve savunma içeriklerine göre incelemesini tamamlayan mahkeme, atılı suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Bayülgen'in beraatine hükmetti.

Verilen karara itiraz edilmesi halinde, ilgili kanun gereği normal yargılama usulüne geçilecek.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Youtuber Muhammet Çumanoğlu, sunucu Okan Bayülgen ve Bayülgen’in program yaptığı televizyon kanalı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Dilekçede, Bayülgen’in, "Uykusuzlar Kulübü" adlı televizyon programında, Çumanoğlu’nun videolarından birinin bir kısmını yayınlayıp, dalga geçerek hakaret ettiği iddia edilerek, "Bu program kendi normal zamanında yayınlandığı gibi programın YouTube kanalında da yayınlanmıştır. Bu durum kitap yazma çalışması yürüten ve uzmanlaştığı bu alanda iş yeri açmayı planlayan müvekkili rencide etmesinin yanı sıra çok zor durumda bırakmıştır. Bu söylem ve eylemler müvekkilin, çevresinde ve YouTube kanalındaki aboneleri karşısında küçük düşmesine neden olmuştur. Gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılmasını talep ederiz." ifadelerine yer verilmişti.

Suç duyurusu işleme konulmasının ardından "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan Bayülgen, müştekiyi tanımadığını ve programda ekibi aracılığıyla sosyal medya ve ulusal medya üzerinden tespit edilen videolar hakkında yorumlarda bulunduğunu anlatarak, "Müştekinin yayınladığı ve benzeri videolar çeken kişilerle ilgili program sırasında tanımlama yaptım. Sosyal medya üzerinden duygusal ilişkiler ve aşk üzerine yorumlar yapıp görüşlerini sunan, ahkam kesen kişiler hakkında 'gerizekalı' ibaresini kullandım. Bu ifadenin müşteki ile ilişkisi olmadığı, programın yayın akışından anlaşılacaktır. Genel bir tanımlama yaptım. Şahsın videosu bu sırada yayınlanmaktaydı. Tanımlamam genel ve soyuttur. Müştekiye yönelik değildir. Suç kastım da yoktur. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum." diye konuşmuştu.

Savcılık, Bayülgen’in üzerine atılı suçun uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle, soruşturma dosyasını Uzlaştırma Savcılığı’na göndermiş ancak uzlaşma sağlanamaması üzerine Bayülgen hakkında "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.


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