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YouTuber Banu Berberoğlu'dan ayda 42 bin TL kazanç iddiasına açıklama

MAGAZİN HABERLERİ | 01.02.2018 22:34 | Son Güncelleme

Youtube hesabından sevgilisi Mehmet'le geçirdiği anlardan kesitleri takipçileriyle paylaşan Banu Berberoğlu, aralık ayında Youtube'den 42 bin TL kazandığı iddiasını yalanladı.

YouTuber Banu Berberoğlu'dan ayda 42 bin TL kazanç iddiasına açıklama

YouTuber Banu Berberoğlu, hipnoz eden konuşmasıyla sosyal medyanın yeni fenomeni oldu. Sevdiği makyaj malzemelerini, en çok yediği abur cuburları ve sevgilisi Mehmet’le geçirdiği anlardan kesitleri takipçileriyle paylaşıyor.

HAYRETTİN’LE VİDEO ÇEKTİLER
Kısa sürede üne kavuşan Banu Berberoğlu ve erkek arkadaşı Mehmet için komedyen Hayrettin Trabzon’a geldi. Hayretin, genç çift ile kanalında yayınlanmak üzere video çekti. Hayrettin’in videosu kısa sürede 1 milyona yakın kişi tarafından izlendi.

42 BİN TL KAZANDIĞI İDDİASINI YALANLADI
Sosyal medyada kendi adına açılan sahte hesaptan yapılan “Siz benimle dalga geçtiniz ama bugün bugün Youtube’dan hesabıma 42 bin TL yattı” açıklamayı yalanlayan Berberoğlu, “Para kazanıyorum ama Youtube kuralları gereği ne kadar kazandığımı açıklayamam” ifadelerine yer verdi.

İşte Banu Berberoğlu’nun o paylaşımı;

banı

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Banu Berberoğlu youtube

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