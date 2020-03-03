YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Yozgat bayraklarla donatıldı

Yozgat bayraklarla donatıldı

YOZGAT HABERLERİ  | 03.03.2020 12:51 | Son Güncelleme

Yozgat Belediyesi, Bahar Kalkanı Harekatı’na destek için şehirde bulunan billboardları ve belediye binasını Türk bayraklarıyla donattı.Suriye’de Esed rejiminin alçak saldırıları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekâtı nedeniyle, kentin birçok bölgesine Türk bayrakları asan Yozgat Belediyesi, şehri adeta kırmızı beyaz renklere boyadı.Tüm Vatandaşların ev ve işyerlerine Türk bayrağı asmaya davet eden Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için geçmişte olduğu gibi günümüzde de hayatlarını feda etmekten çekinmeyen tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz.

Yozgat Belediyesi, Bahar Kalkanı Harekatı’na destek için şehirde bulunan billboardları ve belediye binasını Türk bayraklarıyla donattı.
Suriye’de Esed rejiminin alçak saldırıları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekâtı nedeniyle, kentin birçok bölgesine Türk bayrakları asan Yozgat Belediyesi, şehri adeta kırmızı beyaz renklere boyadı.
Tüm Vatandaşların ev ve işyerlerine Türk bayrağı asmaya davet eden Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için geçmişte olduğu gibi günümüzde de hayatlarını feda etmekten çekinmeyen tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz. Asil milletimiz tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutmuştur, tutmaya da devam etmektedir. Milletimiz canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, bayrağını, canı ve kanı pahasına korumaya devam edecektir. Bizlerde belediye binamızı ve billboardlarımızı Şanlı Bayrağımızla süslemek istedik. Tüm hemşehrilerimizi ev ve iş yerlerine Türk Bayrağımızı asmaya davet ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yozgat Namaz Vakitleri 3 Mart Salı

İmsak
05:41
Sabah
07:04
Öğle
12:58
İkindi
16:08
Akşam
18:42
Yatsı
19:59

Yozgat Nöbetçi Eczaneler 3 Mart Salı

Merve Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Akdagmadeni
Beştaş Eczanesi
Aydincik
Murat Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Temel Eczanesi
Cayiralan
Çakıroğlu Eczanesi
Cekerek
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yaralı doğana ilçe tarım sahip çıktı

Yaralı doğana ilçe tarım sahip çıktı

Başarılı sporcular ödüllendirildi

Başarılı sporcular ödüllendirildi

Kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor

Kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde eğitime kar engeli

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde eğitime kar engeli

Genç kadın kocasını öldürdü

Genç kadın kocasını öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.