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Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

16.11.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıkları ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla 12 Kasım'da Boğazlıyan, Sarıkaya, Saraykent ve Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 6'sı emniyetten salıverildi. Adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 8'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların araç, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap ve esrar ile 18 bin 575 lira ele geçirilmişti.

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