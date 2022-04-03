YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Yozgat ve Kırıkkale'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Yozgat ve Kırıkkale'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

03.04.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat ve Kırıkkale'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

YOZGAT/KIRIKKALE (AA) - Yozgat ve Kırıkkale'de şiddetli rüzgar, bazı evlerin çatılarını uçurdu.

Yozgat'ta toz bulutu oluşturan şiddetli rüzgar, Aşağı Çatak Mahallesi'nde bir apartman ve Karatepe Mahallesi'nde bir sitenin çatısında hasara yol açtı.

Rüzgar nedeniyle çatıdan kopan kalas parçaları etrafa saçıldı, yıkılan baca ise bir iş yerine zarar verdi.

İş yeri sahibi Selahattin Koştan, şiddetli rüzgarın çatıyı olduğu gibi yere indirdiğini söyledi.

Çatıdan kopan parçaların otomobillere de zarar verdiğini anlatan Koştan, "Benim iş yerimde de hasar oluştu. Çatıyı rüzgar kaldırınca bacadaki tuğlalar dükkanın tavanını indirdi." dedi.

Yozgat Belediyesi ekipleri, sokakta güvenlik tedbiri alarak iş makinesiyle yoldaki kalasları temizledi.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de de şiddetli rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Sanayi Mahallesi 1473. Sokak'ta bir evin çatısı, kuvvetli rüzgardan komşu evin avlusuna uçtu.

Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çatıdan kopan parçalar, ekiplerin yardımıyla kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu, "Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmaları"nda konuştu: (2)Kılıçdaroğlu, "Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmaları"nda konuştu: (2)
Muğla'da otomobilin çarptığı kadın öldüMuğla'da otomobilin çarptığı kadın öldü
Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardındanBalıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
Yozgat

Yozgat Namaz Vakitleri 5 Nisan Salı

İmsak
04:46
Sabah
06:12
Öğle
12:49
İkindi
16:24
Akşam
19:15
Yatsı
20:36
Yozgat ECZANELER
Yozgat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kahreden görüntü! Annesinin bedenine yazdığı not...

Kahreden görüntü! Annesinin bedenine yazdığı not...

Eski sevgilisinin yeni sevgilisi patladı!

Eski sevgilisinin yeni sevgilisi patladı!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Yıl dönümünde üçlü ilişki hediye etti! “Diğer kadın...”

Yıl dönümünde üçlü ilişki hediye etti! “Diğer kadın...”

Milyonlarca dolar değerinde! Defterler ortaya çıktı

Milyonlarca dolar değerinde! Defterler ortaya çıktı

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.