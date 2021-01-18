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Yozgat’ın süt kalitesi artırılacak

18.01.2021 16:35 | Son Güncelleme:
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Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, TKDK 8.

Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, TKDK 8. Çağrı Başvuru döneminde başvuruda bulunarak bin 250 litre kapasiteli 4 süt soğutma ve depolama tankı, 4 süt transfer pompası, 1 jeneratör ve 4 adet soğutuculu süt toplama aracı alımı gerçekleştirdi.
Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan hibe desteği ile aldığı bin 250 litre kapasiteli 4 süt soğutma ve depolama tankı ile 4 adet süt toplama kamyonuna Vali Ziya Polat’ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle kavuştu.
Yozgat Merkez Çiğ Süt Toplama Tesisini ziyaret eden Yozgat Valisi Ziya Polat, tesiste incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Süt Üreticileri Birliği başkanlarıyla bir araya gelen Vali Polat, sektörün mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Vali Polat daha sonra TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğünde Yozgat’ta faaliyette bulunan Süt Üreticileri Birlik Başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıya 10 üretici birliği başkanı da katılım sağladı.
Yozgat Merkez köylerinde günlük ortalama 20 ton ile süt toplama hizmeti gerçekleştirilen Çiğ Süt Toplama Tesisine kazandırılan araçlar, hem yetiştiricilere verilen hizmet kalitesini artırmış olacak hem de sağlıklı süt toplama sistemi oluşturularak Yozgat’ın süt kalitesi artırılacak.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, “Mevcut sistemde zaten kaliteli bir hizmet veren Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Süt Toplama Merkezi aldığı yeni araç ve tanklarla kapasitesini artıracak ve daha çok çiftçimize hizmet götürmüş olacak. Yeni araçlarla çiftçimizin sütleri köylerden alınacak ve soğuk zincir bozulmadan süt işleme fabrikalarına transferi sağlanacaktır. Yeni başvuru çağrı döneminde diğer süt birliklerinin de proje başvurularını alıyoruz. Yozgat genelinde süt birliklerine hibe desteği sağlayarak Yozgat’ta süt yetiştiriciliği kapasitesinin gelişmesine katkı sağlayacağız. Çiftçilerimiz köylerinde üretecek, süt birliklerimiz köylülerimizin yetiştirdiği sütleri adresinden alacak ve böylece köylümüz kırsalda üretime devam ederek köyünde kalacak ve göç vermeyecek. Bu sayede hem üreten çiftçimiz rahat edecek ve refah seviyesi yükselecek hem de üretim artacak” dedi.

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